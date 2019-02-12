 绿党议员：新疆问题，德国政府必须有所行动！ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2019

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时政风云

绿党议员：新疆问题，德国政府必须有所行动！

最新维吾尔人遭到打压的消息传出后，绿党联邦议员呼吁德国政府采取行动，称德国必须和其他国家一道努力，争取让独立的联合国观察员进入新疆。

China Ethnie der Uiguren (picture-alliance/dpa/D. Azubel)

一周前，土耳其政府曾就维吾尔人问题批评中国当局

（德国之声中文网）绿党联邦议员保泽（Margarete Bause）希望柏林能够向北京发出"明确的信息"。她还说："我也希望德国政府能够把人权问题放在经济利益之前，也要与中国谈到再教育营和穆斯林遭到广泛监视和镇压的问题。"在联合国层面上，德国必须要在调查团上表示出支持的态度。

发生了多次维吾尔人暴力袭击事件后，中国在过去几年加大了对少数民族的监控，包括使用最先进的科学技术。根据联合国的统计，高至百万名少数民族穆斯林被关押在再教育营内，在那里接受政治和文化灌输。

北京承认建立了一些防止伊斯兰极端化的"职业培训中心"。曾被送到这种机构的人表示，因为遵循传统留胡子、戴头巾而被送到再教育营。

MdB Margarete Bause Bündnis 90 Die Grünen (Imago/photothek)

绿党联邦议员保泽女士

今年一月底，中国当局允许欧盟代表团进入了新疆地区。保泽说这或许是"第一步".她说："德国政府必须与其他国家合作，争取让联合国人权事务高级专员派出的独立观察员进入中国。"

人权组织 "人权观察"最近在年度报告中将再教育营称作世界上"最大被忽视的问题"。 其他一些人权组织最近也对维吾尔人遭到压迫发出谴责。

一个星期前，土耳其政府批评中国当局，对维吾尔人"有系统的同化政策"，是一场"人道上的一大耻辱。" 绿党联邦议员保泽说，在这个问题上，德国联邦政府不应落在土耳其总统埃尔多安的后面。

文木 / 王凡（法新社）

 

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Screenshot Youtube - Abdurehim Heyit

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