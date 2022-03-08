 绿党的能源外交 经济部长哈贝克出访卡塔尔 | 经济纵横 | DW | 20.03.2022

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经济纵横

绿党的能源外交 经济部长哈贝克出访卡塔尔

去年的联邦议院大选中，绿党以其激进的减排环保口号引起广泛关注。而在俄乌战争的大背景下，德国能源的“去普京化”显然要比减排变得更为迫切。为此目的，绿党籍经济部长哈贝克正在卡塔尔访问。

Bundeswirtschaftsminister Habeck in Katar

（德国之声中文网）会谈间隙的短暂休息时间里，德国经济部长哈贝克对媒体讲述了此次海湾之行的目的：“需要采取行动的是德国企业。我来这里的目的主要是提供思路，不仅仅是作为开路人，我也想为大家指明方向。”

哈贝克在卡塔尔期间，同卡塔尔国王、经济部长以及外交部长等高层举行了会谈。会谈当中虽然也涉及了可再生能源等哈贝克热衷的话题，但核心议题当然还是德国当前急需的天然气。哈贝克同卡塔尔国王哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼就两国实行长期能源合作达成了共识。

天然气大国卡塔尔

在全球天然气储量最多的国家当中，卡塔尔排名仅次于俄罗斯和伊朗，该国还拥有完善的输气设施。2019年，卡塔尔出口了近1070亿立米的液化天然气(LNG)，相当于整个德国的天然气需求量。卡塔尔出口的天然气中的30%被输往欧盟，但其中德国的购买量则可以忽略不计。出于价格考虑，德国迄今为止主要以管道输送方式获取来自俄罗斯的天然气，因此德国并没有液化天然气码头。

俄罗斯对乌克兰的侵略，也促成了德国在能源领域的反思。哈贝克在卡塔尔出访期间表示，德国计划尽快修建两座液化天然气港口，不过建成投产大概需要五年时间。这位绿党籍经济部长的竞选承诺本来是尽快告别化石燃料，但他现在却希望尽快建成德国的液化天然气港口。

Bundeswirtschaftsminister Habeck in Katar

随同哈贝克一道出访卡塔尔的，是一支人数众多的德国经济代表团。

随同哈贝克一同出访的，还包括一个人数众多的德国经济代表团。他们在访问卡塔尔之后，还将到访阿联酋。对哈贝克来说，本次海湾之行非常艰难。德国政府急需找到新的天然气和原油供应伙伴，以防俄罗斯总统普京切断对德国的天然气出口。但卡塔尔的人权记录和工作条件也一直招致广泛批评，以这个专制王国的天然气去取代侵略者的天然气，会是一个明智的选择吗？对此，哈贝克在同卡塔尔政府代表会谈后表示：“我在会谈中也谈及了此间数千名外籍劳工工作条件恶劣的问题，对方至少没有人愤而离席。”

卡塔尔希望签署长期供气协定

卡塔尔当局希望同德国签署长期供气协定，但哈贝克所属的绿党则主张德国应在2045年实现气候中性。卡塔尔方面能否接受德国将天然气作为过渡型能源手段的设想，还有待进一步观察。不过随行的德国企业界人士也表示，卡塔尔急需扩大天然气出口，双方会谈的气氛相当融洽。

通过此次海湾之行，绿党籍经济部长哈贝克期望改变德国能源进口的局面。数天前，他还曾出访丹麦，探讨了丹麦扩大对德天然气出口的可能性。

哈贝克很清楚，首批卡塔尔液化天然气数年之后才能运抵德国，而他为进口天然气展开国际游说的做法，也会在绿党内部引起众多争议，毕竟绿党一项主张德国尽快退出化石能源。但乌克兰战争的爆发，改变了很多人的观点，其中也包括哈贝克。

观看视频 02:23

关于液化天然气，你应该了解这些！

 

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