绿党前主席：德国政府隐瞒来自中国的黑客袭击

德国近来曝光了一系列同中国有关的间谍丑闻：选项党欧盟议会首席候选人卡拉的一名助手涉嫌为中国搜集情报，另有多名德国人也因涉嫌同中国情报部门合作而遭逮捕。

（德国之声中文网）德国绿党前主席彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）对《图片报》表示，多年以来，中国一直在对欧洲政界开展间谍行为。彼蒂科菲尔表示，他本人就是一名受害者。彼蒂科菲尔同时也对德国情报部门表达了强烈不满。他说：“早在2022年，美国联邦调查局就向德国相关部门提供了德国议员遭到黑客袭击的情报，但德国情报们却并没有向当事人转达这一信息。” 彼蒂科菲尔表示，这让他感到非常惊讶。

彼蒂科菲尔说，多年来，德国和欧盟一直对中国“卑躬屈膝”，对来自中国的间谍行为视而不见。《图片报》的报道指出，中国间谍行为的目标，不仅只针对政治家，学者和记者也同样不能幸免。

彼蒂科菲尔说，来自美国联邦调查局的情报显示，一个名为 APT31的黑客团伙对数百名目标人物展开了刺探行动，其中120名目标人物的身份已经被确认，“其中包括九名欧盟议员和德国联邦议员。”令彼蒂科菲尔无法理解的是，英美两国已经对中国的黑客袭击做出了强硬制裁，但德国一直无动于衷：“为什么有关部门迄今为止仍不通知当事人？这是谁做出的决定？为什么不能多一点透明度？”

四月底，柏林举办的一次安全问题高级专家会议上，德国宪法保卫局副主席塞伦（ Sinan Selen）表示，对俄罗斯和中国来说，欧盟议会是一个获取信息或影响决策的重要场所。



（图片报，慕尼黑信使报）

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