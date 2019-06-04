绿党举办六四研讨会黄台仰，李东升发言

（德国之声中文网）"30年过去了，中国比过去更残暴。1997年香港主权移交是中英谈判的结果，香港人只能被动接受，当时民主和自治的承诺，现在全被打破。 "黄台仰演讲一开始，首先感谢德国给他们两人难民庇护，接着从自己参加雨伞运动、鱼蛋革命和金融时报记者被驱除的例子，说明香港法治和新闻自由倒退的现况。

黄台仰说，雨伞革命让他看到香港的力量和希望，他因此在2015年1月成立本土民主前线，目标是捍卫香港的语言、认同和文化。

2016年农历新年，抗议者与警方发生严重冲突的“旺角骚乱”后，黄台仰和李东升受到“暴动，煽惑非法集结”等罪名指控。 2017年年11月在保释期间，他们获法庭批准离港出席活动后，经台湾前往德国。此后，两人受到香港警方通缉。 在人权组织的协助下，2017年11月向德国联邦移民及难民署根据庇护法第3条，认定两人受到政治迫害，去年5月决定给予庇护。黄台仰透露，审查难民资格的过程中，中国政府曾试图阻止。

黃台仰在研讨会上发表讲话

黄台仰和李东升是最早在欧洲获得政治庇护的香港公民。主办这场研讨会的绿党党团人权事务发言人鲍泽（Margarete Bause）表示，香港媒体被中资收购，议员选上了却无法就职，整体来说政治空间愈来愈紧缩，人权状况的确有恶化的趋势。

香港媒体质疑，德国这样做难道不会影响中德关系？鲍泽回应说，德国不能因为担心中国抗议就退缩，必须站出来捍卫民主和人权。德国不只给香港人，也给其它独裁国家的人政治庇护，这样的做法来自对纳粹历史的反省，受到德国大众的支持。

黄台仰演讲时，特别呼吁国际社会注意香港政府正在推动的「逃犯条例」， “这是北京刚拉起的新战线，香港怎么可以同意引渡自己的公民到一个会被刑囚的国家？” 他强调，香港不只是金融中心，也是非政府组织活动的据点，一旦逃犯条例修订通过，「一国两制」将名存实亡。李东升也警告，香港人和住在香港的外籍人士，未来都可能被引渡到中国。

逃犯条例受到欧美各国高度关注，在场一位德国企业派驻在香港的代表透露，他们已多次向港府表示抗议。尽管批评声不断，柏林墨卡托中国研究中心的专家古思亭（克里斯汀世枯否）预期，逃犯条例最终还是会通过，在香港工作的外国学者和非政府组织从此不再受到保护， “香港再也不是一个和中国不一样的地方。”