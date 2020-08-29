绿党主席吁强硬对华：你不谈人权 我不谈投资

（德国之声中文网）德国绿党主席贝尔伯克（Annalena Baerbock）向联邦议院提出呼吁，认为欧盟应该对与中国间的投资协议谈判设置条件。"如果中国领导人侵犯人权与国际法，拒绝为欧洲企业提供法治安全，那么欧盟委员会必须做好准备，为维护中国民众和欧盟企业的利益而搁置协议谈判"，贝尔伯克在中国外长王毅到访德国前夕这样表示。

这位绿党主席之一说，"在人权议题上，欧盟必须运用自己的经济力量作为杠杆"。欧盟委员会在成员国的授权下正在与中国就签订双边投资协议谈判。这一谈判已经进行了6年多。该协议的目的包括改善欧洲企业在中国市场的准入条件，以及保障投资安全。

在欧盟范围内，对中国新疆维吾尔族穆斯林受到压制以及香港国安法的批评声音持续高涨。原定于今年9月举行的香港立法会选举被推迟一年，官方的理由是受到新冠疫情的影响。但香港民主派力量指出，这只是一个试图左右选情的借口。

中国外长王毅正在欧洲进行新冠疫情爆发后的首次出访，访问挪威、意大利、荷兰、法国，德国。王毅将于9月1日在柏林同德国外长马斯（Heiko Maas）举行会晤。

今年2月王毅与马斯在柏林

德国最大的在野党绿党呼吁社民党籍的马斯外长对中国表达明确立场。绿党主席贝尔伯克说，香港国安法违背现行的国际法，"当地安全机构继续强力制造既成事实"。她还表示："北京对台湾不断加大施压，以及对新疆维吾尔人的严酷压迫也必须被列入议题。"

据德国媒体报道，此前已有3名关注人权议题的联邦议院资深议员致信马斯，称在新疆和香港问题上，北京的行为已经"粗暴地破坏了国际法准则"，因此现在必须采用"不再是总体克制的"语气；当前中国领导人"在内政及外交方面变得更有攻击性，因此丧失了成为值得信赖之伙伴的资格"。

信函还指出，即便在面对德国以及欧洲时，中国也显露出"毫无遮掩的权力诉求"；中国正在互联网等各种场合"大力宣传贬低民主体系，试图通过歪曲事实、虚假陈述、金钱利诱等手段，在欧洲散播极权主义叙事。"三名议员强调，正担任欧盟轮值主席的德国联邦政府现在有责任"做出明确的表态"。

叶宣/文山（德新社、南德意志报）

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