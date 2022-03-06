维萨和万事达卡暂停服务 俄银行转向中国银联

（德国之声中文网）俄罗斯银行周日表示，国际信用卡发行方维萨（Visa）和万事达（Mastercard）因莫斯科军事干预乌克兰而暂停在俄罗斯的业务后，他们计划使用中国的银联系统发卡。

多家全球支付公司周六宣布，俄罗斯的维萨和万事达银行卡在国外将不再有效，而在国外发行的这两种信用卡如今在俄罗斯也无法继续使用。

俄罗斯主要的信贷机构Sberbank和Alfa Bank表示，他们正在研究推出银联卡的问题。

"Sberbank正在研究发行Mir-UnionPay联名卡的可能性"，俄罗斯最大的银行储蓄银行在一份声明中说。"我们稍后将通知发行的时间框架。"

俄罗斯最大的私人贷款机构阿尔法银行说，它 "已经在努力推出中国国家支付系统--银联的银行卡"。

据俄罗斯新闻机构报道，俄罗斯银行、Tinkoff银行和莫斯科信贷银行（MKB）也在努力发布银联卡。

莫斯科派出数万名士兵进入乌克兰，企图推翻基辅政府之后，俄罗斯的经济，特别是其金融业正在受到前所未有的制裁影响。

俄罗斯央行表示，国家银行已经发行的维萨卡和万事达卡将继续在俄罗斯境内使用，直至到期，因为俄罗斯的所有支付都是通过国家系统进行的。同时，它警告称，在国外旅行的俄罗斯人将需要携带替代的支付手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 科技企业 脸书母公司Meta、Alphabet旗下的谷歌和YouTube宣布，禁止俄罗斯官媒在其平台上投放广告。苹果公司除了宣布在俄罗斯停用Apple Pay以外，也暂停在俄罗斯境内所有的产品销售业务。而台湾的芯片制造商台积电则表示，将遵守政府法规，暂停向俄罗斯供货。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 文化娱乐 欧洲的年度音乐盛会「欧洲歌唱大赛」在官方网站上宣布，本届赛事将不接受俄罗斯参赛。串流平台Netflix拒绝俄罗斯要求「免费播出俄罗斯新闻频道和娱乐频道」。另外，电影大厂迪士尼、华纳兄弟也宣布，暂停在俄罗斯上映新的电影和戏剧。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 体育 国际足联（FIFA）和欧洲足联（UEFA）联合宣布禁止俄罗斯国家队、俱乐部球队参加两联盟旗下所有比赛。国际冰球协会也取消俄罗斯参加各级冰球赛事的资格。国际奥委会（IOC）建议禁止俄罗斯和白俄罗斯的运动员和官员参加比赛。运动品牌大厂Nike以「无法确保能向顾客交付商品」为由，暂停俄罗斯官网出货，而Adidas也宣布暂停与俄罗斯足协的合作。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 食品 美国、加拿大、澳大利亚和芬兰等国家已有部分地区和店家停止销售俄罗斯产的伏特加酒。丹麦最大的零售商Salling Group也撤下了所有俄罗斯商品，包含伏特加和巧克力。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 金融 Visa和Mastercard已将多家俄罗斯金融机构从其网络中屏蔽。此外，环球银行金融电信协会（SWIFT）将7家俄罗斯银行逐出该系统，此举将导致俄罗斯无法顺利与国外银行进行转帐业务。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 运输交通 欧洲国家已对俄罗斯飞机关闭了的领空，世界上最大的航运公司Maersk也暂停了进出俄罗斯的集装箱运输业务，但食品、医疗和人道主义用品除外。福特、沃尔沃、通用、大众等汽车品牌皆宣布暂停在俄罗斯的销售。宝马公司表示，正在停止俄罗斯当地的生产和汽车出口。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 能源 能源巨擘壳牌（Shell）宣布撤出在俄罗斯的所有业务；英国石油（BP）宣布将出售俄罗斯国营石油公司近两成持股。法国石油和天然气集团道达尔（Total）表示，它将不再为俄罗斯的新项目提供资金。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 国际社会 最早对俄罗斯进行制裁國家之一，美国限制了许多科技硬件的对俄出口，包括计算机、电信、航空和航海设备等。此外，美、英和欧盟皆把俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）和外交部长拉夫罗夫（Sergey Lavrov）纳入制裁名单，冻结其资产。而长期保持中立国身份的瑞士也宣布完全采用欧盟对俄制裁的手段。

一周内成为「国际孤儿」俄罗斯受到哪些制裁？ 动物组织 猫科动物国际联合会（FIFe）在官方网站上发布声明，宣布自3月1日起，下属的各国分会应停止进口饲养于俄罗斯境内的猫，并禁止与俄罗斯有关的机构参加该组织举办的展会和比赛。



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