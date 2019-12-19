「维稳」力道过强 新疆爆汉人出走潮

(德国之声中文网) 根据库尔勒市当地的商人表示，他们预估该市的人口过去几年减少了将近一半，从原本的50万人到现在只剩25万人左右，而这些商人将原因归咎于中国政府在新疆所施行的再教育营政策。

大部分能靠自身能力离开库尔勒市的大多是汉族商人，而他们当初也是因为中国政府计划「教化」当地的维吾尔社群并振兴经济，所以举家迁移至库尔勒市。 一个库尔勒市当地的小贩告诉《金融时报》：「现在已很难在库尔勒市找到劳工，我们在这边也赚不到什么钱。 」

库尔勒市过去一直是汉族在新疆的大本营，不少人都是随着中国石油天然气集团公司移居新疆。 专门研究新疆汉族议题的人类学家克理夫 (Tom Cliff) 向《金融时报》表示，库尔勒市一向被视为是旅游者与移民和平共存之地，而当地汉族人口的减少也显示库尔勒市的生活条件已在衰退。

中国政府自2016年起在新疆各地广设检查哨，并运用各种监视科技对当地居民进行严格的监控。与此同时，专家估计中国政府已关押了超过上百万名的少数民族穆斯林，迫使不少城市一夕之间成「鬼城」。

库尔勒市人口减半

中国官方数据显示，过去两年新疆地区的经济出现衰退情况。 自2016年起，新疆巴州的固定资产投资减少了36%，而库尔勒市的人口也在2016到2018年间减少了5%。 然而，当地民众认为库尔勒市整体的人口减少情况比官方数字显示的还严重。 六名当地的汉族商人向《金融时报》表示，他们认为库尔勒市的人口在过去两年间从50多万人减少到20多万人。

负责管理库尔勒市劳工人口的政府人员也说，2016年以前，当地求职的人数还能以「群」为单位来计算，但如今到该局处求职的人数已掉到个位数。 一名不愿具名的汉族劳工告诉《金融时报》：「中国政府在新疆施行的『维稳』计划是造成库尔勒市人口减半的主要原因。 」

另一名商人则说，不少人因为维稳计划为生活带来的不便而选择离开库尔勒市。 他说：「我们并不是因为库尔勒市的生活『不稳定』而选择离开。 我们离开是因为日常生活中的压力。 在这边，当地国保在居民进入商场前，会扫描他们的脸、身份证件及随身物品。我们在买东西时也必须拿出身份证件。」

《金融时报》报道称，随着人口迅速减少，新疆当地的经济也越来越仰赖中央政府的资助。中国政府本月稍早表示，过去几年中央政府每年都提供新疆至少4000亿人民币的资助。德国籍的新疆专家郑国恩 (Adrian Zenz) 告诉《金融时报》：「经济成长是中国政府新疆政策中非常重要的一环，但官方数字未如实呈现新疆经济的不断衰退，而该地区也出现了严重人口外移的现象。」

杨威廉/任琛 (金融时报)