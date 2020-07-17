维生素D真的能预防新冠？

（德国之声中文网）维生素D在身体中扮演各种不同角色，并且具有重要功能，这是毋庸置疑的。重度缺乏维生素D，即血液中的维生素D浓度低于12 ng/ml时，会导致骨骼严重变形，造成新生儿及幼儿患上佝偻病，成人则可能罹患软骨症。
怎样才算缺乏维生素D？
人类究竟需要多少维生素D，这个问题并没有明确答案。同样具有争议性的疑问是：何种程度才算是缺乏维生素D? 正因如此，目前有多种衡量维生素D需求量的标准。但可以肯定的事实是，维生素D越来越受到欢迎及重视。
不仅伪科学文章开始大幅谈及"阳光维生素"，过去几年内发表的相关研究数量也显著上升。维生素D被判定对骨骼健康具有重要影响，而且与心血管疾病、第二型糖尿病以及多种癌症有关联。
无所不能的维生素D
人体内的维生素D值确实会随着皮肤暴露在阳光下的时间长短上升或下降。充足的紫外线照射能帮助身体制造维生素。据估计，通过饮食只能补充人体所需的10%到20%的维生素D。
通过紫外线照射和饮食合成的维生素D最初并无生物活性，必须经过激化过程才会成为活性维生素D，在肾脏的活化后转变为骨化三醇并注入血液中。
此外，许多器官也拥有骨化三醇前体结合的受体。在这个前期阶段，器官会产生骨化三醇，这些骨化三醇能被用于体内的各种活动中。这种形式的维生素D能调节胰岛素释放，抑制肿瘤生长，促进红血球的形成以及免疫系统中巨噬细胞活性。
德国霍恩海姆大学分析发现，缺乏维生素D以及特定病史与新冠肺炎重症之间存在关联。研究指出："许多迹象显示，各种非传染性疾病（高血压、糖尿病、心血管疾病、代谢综合症）与血浆维生素D水平有关。这些通常伴随维生素D缺乏症的并发症，会提高新冠肺炎症状加剧的风险。"
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
维生素A
维生素A主要在动物产品、水果和蔬菜中。它有调节人体细胞生长的作用。在胚胎的形成、胚胎各器官的发育上，维生素A都发挥作用。对于眼睛和视力来说，非常重要。维生素A甚至曾被称为“抗感染维生素”。胡萝卜含有的物质可在人体内转化为维生素A。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
维生素C
维生素C是水溶性的，如果摄入过多，可以被排泄出来，所以不用担心食用过量。它对人体的免疫力有好处。此外，它还是一种“抗氧化剂”。特别是对抽烟的人来说，维生素C可以减少一些对身体细胞的损伤。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
维生素D
这种维生素很特别，如果晒太阳，身体能自我合成维生素D。它有强化骨骼和牙齿的作用。对于在中欧地区生活的人来说，平均的日晒是否足够，专家说法不一。德国联邦风险研究所不建议在日常饮食之外补充维生素D片。美国俄勒冈州立大学的研究者则建议应当补充。可以通过验血来查看体内的维生素D指标。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
维生素E
维生素E也是一种抗氧化剂。它对免疫力很重要，特别是对老年人来说。此外，它还有助于降低患呼吸道系统疾病的风险，尽管相关研究也有不一之处。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
叶酸
叶酸也叫维生素B9，对细胞生长至关重要。特别是怀孕女性，被建议在怀孕初期服用叶酸。此外，叶酸对于大脑功能也很重要。有研究认为，它也能降低患老年痴呆的风险。它主要存在于绿叶蔬菜中，比如卷心菜或者菠菜。豆类也含有叶酸。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
维生素B12
这种维生素对神经系统功能很重要，也参与形成红细胞、蛋白质和DNA。人体形成新的免疫细胞也需要B12。它只存在于动物食材中。素食主义者特别在怀孕期间需要补充维生素B12。肠胃慢性病患者也建议补充维生素B12。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
铁
经常有人体内缺铁，特别是儿童、育龄妇女和怀孕女性。它对于中枢神经系统非常重要。有研究显示，缺铁可能会降低孩子的认知能力，导致成绩不好。人体对动物产品和植物产品中的铁吸收能力不同。素食主义者还要补充维生素C，因为有助于提高所谓的铁“生物利用度”。
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提高免疫力 哪些微量营养素最重要?
健康饮食很重要
健康饮食的好处是，身体能摄取必要的营养元素。维生素和矿物质不是万能的，但对免疫系统有裨益。尽管并不为身体提供能量，维生素和矿物质对细胞新陈代谢和免疫力很重要。
作者: Julia Vergin
维尔茨堡大学医院内分泌科主任法斯纳赫特（Martin Fassnacht）表示："这个说法完全正确。"但他也强调，这纯粹是就目前观察到的现象总结出的结论。
斯纳赫特对于维生素D作用的炒作持质疑态度。不是因为他否认维生素D的重要功能，而是到目前为止，对人体的研究尚未表明，维生素D具有外界所传的治愈力。斯纳赫特说："仔细观察会发现，迄今为止没有任何研究证实，维生素D存在人们所期盼的治疗作用。"
缺乏干预性研究
许多针对维生素D的研究只是关联性或观察性研究。斯纳赫特表示："这些研究不能证明因果关系，只能指出其中的关联性。"
他举了一个例子："想象有两个80岁人口组成的群体。一组人身体健康、活跃而且从事体育活动。如果你将这群人与另一群住在老人院的人相比，维生素D水平的落差当然很大，其平均寿命也会有极大的差异。"
但单凭维生素D状态并无法说明身体是否强健。"维生素水平可以有效衡量一个人有多病弱，但仅此而已。" 斯纳赫特如是说。
他表示，至今没有一项干预性研究针对维生素D对不同病症的疗效进行检测，也无法明确证实过去的关联性和实验室研究所推断的维生素D功能。
"预防新冠效用有限"
霍恩海姆大学在发表的报告中建议："针对疑似新冠肺炎感染病例，应该检测患者的维生素D水平，并且迅速纠正可能的缺陷。"
斯纳赫特则表示："有各种针对维生素D是否有助于防止感染新冠病毒的研究，但我个人不太相信这个理论。"尽管如此，进行这些测试当然仍深具意义。"我也不排除有一部分人群会因为额外的维生素D摄取而受益。"
从目前的研究结果看来，斯纳赫特认为补充维生素D对新冠病毒的预防功效不大。"我认为维生素或许能起作用，但是非常微弱。当然我也可能判断失误。"
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德国人最推崇的12种“超级食物”
羽衣甘蓝
羽衣甘蓝是德国传统的冬季蔬菜，从十月至来年二月是收获季节。尤其在德国北部，传统的烹饪方法是搭配香肠烹制。不过即使没有香肠，蔬菜本身的铁和蛋白质含量就非常高。因此羽衣甘蓝也被称为蔬菜中的“肉”。羽衣甘蓝还含有丰富的抗氧化剂，如维生素C，E和K以及叶酸，钾，钙和镁。
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红菜头
红菜头又名火焰菜，是德国另一个传统的冬季蔬菜。它在秋天收获，可以保存几个月。在日短夜长的寒冷季节，它可为人体补充丰富的维生素。德国民间传统说法是，常吃红菜头可以使人身强胆壮，心情愉快。一些研究甚至声称可以增强性功能。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
野生荨麻
荨麻的茎叶带刺，接触时一定要小心。它在花园野外很常见，通常被视为杂草不受重视。然而研究结果表明，荨麻具有很高的营养价值。它所含的铁是菠菜的2至4倍，钙的含量比牛奶多，还含有大量的维生素A，C和E。煮熟的荨麻不会再引起刺痛。
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樱桃
无论是甜樱桃还是酸樱桃，都是德国最重要的水果之一。樱桃具有预防肌肉损伤及心血管疾病、增强免疫力和改善大脑功能的作用。经研究还发现樱桃含有的褪黑素（Melatonin），具有镇静安眠的功效。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
蓝莓
蓝莓是抗氧化物和其它各种营养素含量最高的水果之一，在超级食品中居于前列。位于梅克伦堡-前波莫瑞州的小城埃格辛（Eggesin）被称为“蓝莓之乡”。这里每年都会举办“蓝莓节”，并选出“蓝莓女王”。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
沙枣
沙棘果又名沙枣，所含的维生素C比桔子或柠檬多得多。因其维生素B12含量高受到素食主义者的青睐。因为否则只有动物产品才含有维生素B12。沙棘被认为是德国波罗的海地区的特有植物。实际上，这是1960年代前东德为促进人民健康才引进了这种灌木。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
黑加仑
中国的枸杞一直被誉价值极高的超级食品。其实生长于欧洲和亚洲的黑加仑所含的维生素和其他有助于健康的物质与枸杞一样多。而它的卡路里含量只是枸杞的七分之一。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
苹果
所有德国人都知道苹果是健康食品。德国人平均每人每年吃掉17公斤的苹果。苹果热量低，富含对大脑、心脏、皮肤和骨骼都有好处的抗氧化剂。苹果还有助于降低患2型糖尿病的风险。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
南瓜籽
南瓜源于北美和南美，但现在遍布世界各地。德国各地也普遍种植南瓜。南瓜籽更是富含蛋白质、Omega-3不饱和脂肪酸和纤维素，除此之外如镁和锌等矿物质含量也很高。
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德国人最推崇的12种“超级食物”
亚麻籽
亚麻籽营养丰富，含有高蛋白质、纤维素、维生素B和矿物质。用亚麻籽油调味的烤土豆加夸克乳酪，是德国传统的家常便饭。在面包或麦片中加入亚麻籽，味道也不错。
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抱子甘蓝
抱子甘蓝也被称为球芽甘蓝，因有苦味很多人不喜欢。但是一旦人们了解了它的营养价值后，相信会对它不再排斥。100克的抱子甘蓝就远远超过每人每天的维生素C和K的需求。这种蔬菜还富含铁、叶酸和钙，甚至具有维持荷尔蒙平衡的作用。
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蔷薇果
在秋去冬来之际，德国到处都可以找到富含维生素C和类胡萝卜素的野蔷薇果。蔷薇果茶或果酱在德国很受欢迎。但市场上出售的产品大部分是用进口的蔷薇果制成的。 在巴登-符腾堡州，已经有了一个专门种植蔷薇果的有机农场。