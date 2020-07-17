维生素D真的能预防新冠？

（德国之声中文网）维生素D在身体中扮演各种不同角色，并且具有重要功能，这是毋庸置疑的。重度缺乏维生素D，即血液中的维生素D浓度低于12 ng/ml时，会导致骨骼严重变形，造成新生儿及幼儿患上佝偻病，成人则可能罹患软骨症。

怎样才算缺乏维生素D？

人类究竟需要多少维生素D，这个问题并没有明确答案。同样具有争议性的疑问是：何种程度才算是缺乏维生素D? 正因如此，目前有多种衡量维生素D需求量的标准。但可以肯定的事实是，维生素D越来越受到欢迎及重视。

不仅伪科学文章开始大幅谈及"阳光维生素"，过去几年内发表的相关研究数量也显著上升。维生素D被判定对骨骼健康具有重要影响，而且与心血管疾病、第二型糖尿病以及多种癌症有关联。

无所不能的维生素D

人体内的维生素D值确实会随着皮肤暴露在阳光下的时间长短上升或下降。充足的紫外线照射能帮助身体制造维生素。据估计，通过饮食只能补充人体所需的10%到20%的维生素D。

通过紫外线照射和饮食合成的维生素D最初并无生物活性，必须经过激化过程才会成为活性维生素D，在肾脏的活化后转变为骨化三醇并注入血液中。

此外，许多器官也拥有骨化三醇前体结合的受体。在这个前期阶段，器官会产生骨化三醇，这些骨化三醇能被用于体内的各种活动中。这种形式的维生素D能调节胰岛素释放，抑制肿瘤生长，促进红血球的形成以及免疫系统中巨噬细胞活性。

德国霍恩海姆大学分析发现，缺乏维生素D以及特定病史与新冠肺炎重症之间存在关联。研究指出："许多迹象显示，各种非传染性疾病（高血压、糖尿病、心血管疾病、代谢综合症）与血浆维生素D水平有关。这些通常伴随维生素D缺乏症的并发症，会提高新冠肺炎症状加剧的风险。"

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 维生素A 维生素A主要在动物产品、水果和蔬菜中。它有调节人体细胞生长的作用。在胚胎的形成、胚胎各器官的发育上，维生素A都发挥作用。对于眼睛和视力来说，非常重要。维生素A甚至曾被称为“抗感染维生素”。胡萝卜含有的物质可在人体内转化为维生素A。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 维生素C 维生素C是水溶性的，如果摄入过多，可以被排泄出来，所以不用担心食用过量。它对人体的免疫力有好处。此外，它还是一种“抗氧化剂”。特别是对抽烟的人来说，维生素C可以减少一些对身体细胞的损伤。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 维生素D 这种维生素很特别，如果晒太阳，身体能自我合成维生素D。它有强化骨骼和牙齿的作用。对于在中欧地区生活的人来说，平均的日晒是否足够，专家说法不一。德国联邦风险研究所不建议在日常饮食之外补充维生素D片。美国俄勒冈州立大学的研究者则建议应当补充。可以通过验血来查看体内的维生素D指标。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 维生素E 维生素E也是一种抗氧化剂。它对免疫力很重要，特别是对老年人来说。此外，它还有助于降低患呼吸道系统疾病的风险，尽管相关研究也有不一之处。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 叶酸 叶酸也叫维生素B9，对细胞生长至关重要。特别是怀孕女性，被建议在怀孕初期服用叶酸。此外，叶酸对于大脑功能也很重要。有研究认为，它也能降低患老年痴呆的风险。它主要存在于绿叶蔬菜中，比如卷心菜或者菠菜。豆类也含有叶酸。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 维生素B12 这种维生素对神经系统功能很重要，也参与形成红细胞、蛋白质和DNA。人体形成新的免疫细胞也需要B12。它只存在于动物食材中。素食主义者特别在怀孕期间需要补充维生素B12。肠胃慢性病患者也建议补充维生素B12。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 铁 经常有人体内缺铁，特别是儿童、育龄妇女和怀孕女性。它对于中枢神经系统非常重要。有研究显示，缺铁可能会降低孩子的认知能力，导致成绩不好。人体对动物产品和植物产品中的铁吸收能力不同。素食主义者还要补充维生素C，因为有助于提高所谓的铁“生物利用度”。

提高免疫力 哪些微量营养素最重要? 健康饮食很重要 健康饮食的好处是，身体能摄取必要的营养元素。维生素和矿物质不是万能的，但对免疫系统有裨益。尽管并不为身体提供能量，维生素和矿物质对细胞新陈代谢和免疫力很重要。 作者: Julia Vergin



维尔茨堡大学医院内分泌科主任法斯纳赫特（Martin Fassnacht）表示："这个说法完全正确。"但他也强调，这纯粹是就目前观察到的现象总结出的结论。

斯纳赫特对于维生素D作用的炒作持质疑态度。不是因为他否认维生素D的重要功能，而是到目前为止，对人体的研究尚未表明，维生素D具有外界所传的治愈力。斯纳赫特说："仔细观察会发现，迄今为止没有任何研究证实，维生素D存在人们所期盼的治疗作用。"

缺乏干预性研究

许多针对维生素D的研究只是关联性或观察性研究。斯纳赫特表示："这些研究不能证明因果关系，只能指出其中的关联性。"

他举了一个例子："想象有两个80岁人口组成的群体。一组人身体健康、活跃而且从事体育活动。如果你将这群人与另一群住在老人院的人相比，维生素D水平的落差当然很大，其平均寿命也会有极大的差异。"

但单凭维生素D状态并无法说明身体是否强健。"维生素水平可以有效衡量一个人有多病弱，但仅此而已。" 斯纳赫特如是说。

他表示，至今没有一项干预性研究针对维生素D对不同病症的疗效进行检测，也无法明确证实过去的关联性和实验室研究所推断的维生素D功能。

"预防新冠效用有限"

霍恩海姆大学在发表的报告中建议："针对疑似新冠肺炎感染病例，应该检测患者的维生素D水平，并且迅速纠正可能的缺陷。"

斯纳赫特则表示："有各种针对维生素D是否有助于防止感染新冠病毒的研究，但我个人不太相信这个理论。"尽管如此，进行这些测试当然仍深具意义。"我也不排除有一部分人群会因为额外的维生素D摄取而受益。"



从目前的研究结果看来，斯纳赫特认为补充维生素D对新冠病毒的预防功效不大。"我认为维生素或许能起作用，但是非常微弱。当然我也可能判断失误。"

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