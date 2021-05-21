维瓦尔第：里波索协奏曲“庆祝神圣的圣诞节”  

维瓦尔第的一生正处于欧洲巴洛克艺术鼎盛时期。器乐，尤其是小提琴音乐发展尤为迅猛。维瓦尔第（1678年3月4日－1741年7月28日）1704年开始作曲，第一部作品出版于1705年，是一组12首三重奏奏鸣曲。1713年，他完成了第一部歌剧《奥托尼在维拉》（Ottone in Villa）。

有记载称，维尔瓦第一生创作了近50部歌剧，但存世的仅有21部，而且不少只是片段。他创作最多的是协奏曲，其中大部分是小提琴协奏曲，对其发展做出了巨大的贡献。

请听里波索协奏曲“庆祝神圣的圣诞节”，由意大利快乐马卡合奏家乐团（Sonatori de la Gioiosa Marca）演奏，木笛表演多萝西·奥伯林格（Dorothee Oberlinger）。

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