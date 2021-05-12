维瓦尔第：《塞纳河庆典小夜曲》  

意大利作曲家安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第（Antonio Lucio Vivaldi）1678年3月4日出生在威尼斯一个乐师家庭里，父亲是圣马可教堂乐队的小提琴手。在浓郁的音乐文化氛围熏陶下，维瓦尔第很早就显示出非凡的音乐才能。十岁时就曾代替父亲在教堂里演奏小提琴。25岁时，维瓦尔第成为神父。由于他生有一头红发，人们都称他为“红发神父”。

在当神父的同时，维瓦尔第也在教堂下属的女童音乐学院担任小提琴教师。不过，在主持了一年半的追思弥撒之后，维瓦尔第因健康原因永远放弃了神职工作，但仍继续担任音乐教师。

维瓦尔第一生创作了大量音乐作品，最著名的为小提琴协奏曲《四季》。此外，他还创作了数十部歌剧。

请欣赏维瓦尔第的协奏曲《塞纳河庆典小夜曲》。由著名演奏家多萝西·奥伯林格（Dorothee Oberlinger）演奏木笛，意大利快乐马卡合奏家乐团（Sonatori de la Gioiosa Marca）伴奏。

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