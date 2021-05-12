 维瓦尔第：《塞纳河庆典小夜曲》 | 文化经纬 | DW | 21.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

维瓦尔第：《塞纳河庆典小夜曲》

意大利作曲家维瓦尔第是最著名的巴洛克音乐作曲家之一，一生创作了大量作品。请欣赏他创作的协奏曲《塞纳河庆典小夜曲》。

收听音频 09:32

维瓦尔第：《塞纳河庆典小夜曲》

意大利作曲家安东尼奥·卢奇奥·维瓦尔第（Antonio Lucio Vivaldi）1678年3月4日出生在威尼斯一个乐师家庭里，父亲是圣马可教堂乐队的小提琴手。在浓郁的音乐文化氛围熏陶下，维瓦尔第很早就显示出非凡的音乐才能。十岁时就曾代替父亲在教堂里演奏小提琴。25岁时，维瓦尔第成为神父。由于他生有一头红发，人们都称他为“红发神父”。

在当神父的同时，维瓦尔第也在教堂下属的女童音乐学院担任小提琴教师。不过，在主持了一年半的追思弥撒之后，维瓦尔第因健康原因永远放弃了神职工作，但仍继续担任音乐教师。

维瓦尔第一生创作了大量音乐作品，最著名的为小提琴协奏曲《四季》。此外，他还创作了数十部歌剧。

请欣赏维瓦尔第的协奏曲《塞纳河庆典小夜曲》。由著名演奏家多萝西·奥伯林格（Dorothee Oberlinger）演奏木笛，意大利快乐马卡合奏家乐团（Sonatori de la Gioiosa Marca）伴奏。

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多出色的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes: 

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de

相关音频视频

维瓦尔第：《塞纳河庆典小夜曲》  

相关内容

Videoproduktion | Astor Piazzolla - Tango Nuevo 10090

阿斯托尔·皮亚佐拉:探戈四重奏 12.05.2021

阿斯托尔·皮亚佐拉（Astor Piazzolla）1921年出生于阿根廷的一个意大利裔家庭，在对探戈音乐的创作中，将现代古典、爵士等先进音乐技法融入其中。

Deutschland Musiktage in Hitzacker Geigerin Carolin Widmann

恩诺·波普：“绳索” 07.05.2021

德国当代作曲家、指挥家恩诺·波普（Enno Poppe）是新音乐的代表。“绳索”这部作品最突出的特色就是用小提琴颤音充分体现微调性音乐的特色。

Beethovenfest 2011 Geigerin Violine Violinistin Carolin Widmann Flash-Galerie

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》 23.04.2021

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》的地位在音乐史上位居四大小提琴协奏曲之首，享有“小提琴协奏曲之王”的美誉。

广告
Antonio Vivaldi (1678-1741) Porträt

维瓦尔第：《塞纳河庆典小夜曲》

意大利作曲家维瓦尔第是最著名的巴洛克音乐作曲家之一，一生创作了大量作品。请欣赏他创作的协奏曲《塞纳河庆典小夜曲》。  

Schloss Lichtenstein

云游德国童话美景

在春光明媚的五月，我们邀请您一起云游德国十处童话般的美景。请收下这份名单，待疫情结束后亲身来感受这个童话之国的魅力。  