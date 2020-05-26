维珍轨道公司首次试射火箭失败

（德国之声中文网）一架代号为 "宇宙女孩"的波音747改装飞机携带着长约21.34米的"发射器一号"火箭从美国加利福尼亚州莫哈韦航空航天港起飞升空。在进入计划发射区域后，"发射器一号"火箭从"宇宙女孩"机翼下释放。但在随后的飞行第一阶段早期出现异常，任务被终止。"宇宙女孩"号飞机及机组人员安全降落在莫哈韦航空航天港。

维珍轨道公司方面表示，"飞行第一阶段出现异常现象。我们已经收集了大量数据。等到我们的工程师对这些数据进行分析之后，我们会对发生的情况掌握更多的信息。"

6年的研发时间

科技网站" The Verge"报道称，这是维珍轨道公司在研发了6年之后首次尝试发射火箭并送入既定轨道。

火箭可以搭载一些差不多像洗衣机那么大的小型航天器并把这些航天器送入太空。传统的运载火箭从地面发射台垂直发射。但是维珍轨道公司希望用改装的波音747飞机将火箭带至万米高空并释放，再由火箭将卫星等载荷送入太空。

宇宙中的竞争

维珍轨道和维珍银河都是维珍集团下的公司。维珍轨道的目标是提供小型卫星发射服务。这一市场上的竞争对手还包括亚马逊公司创始人贝索斯于2000年创办的私人太空公司蓝色起源（ Blue Origin）以及特斯拉公司老板马斯克创办的太空运输公司太空探索（SpaceX）。这些公司同样也想发展载人天空旅游项目。

周三将有两名美国宇航员乘坐SpaceX公司开发的航天器载人龙飞船（Crew Dragon）前往国际空间站。这将是近9年来第一次载人飞船从美国境内起飞进入近地轨道。

洪沙/ 乐然 (法新社, 德新社, 路透社)