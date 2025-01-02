维权网报告：1651人列入在押政治犯名单

丁家喜、阮晓寰、黄琦、董郁玉等1651人列入维权网中国大陆在押政治犯、良心犯名单中。维权网最新报告提及他们及其家人的困境与抗争。

（德国之声中文网）关注中国人权的知名网站维权网12月31日最新报告 中提到，9年来整理有较翔实资料的人员名单已超过3000人，而目前在押中国大陆政治犯、良心犯名单则有1651人。这仍“仅是冰山之一角”，是一份“不完全的报告”。

报告中提及因颠覆国家政权罪被判处12年监禁的人权律师丁家喜。他的妻子罗胜春12月24日在X平台写道：已经五年没听到家喜的声音了。罗胜春写道，她打通狱方电话，强烈要求保障丁家喜给她打亲情电话的权利。狱方称无法确认她的身份。罗胜春表示，她绝不放弃属于她的权利。

“编程随想”博主阮晓寰则于12月13日二审。他的妻子贝震颖在X平台写道，审判七分钟就结束了，维持原判。阮晓寰一审因煽动颠覆国家政权罪名被判处七年监禁。贝震颖在X平台的帖文中写道，会继续申诉。 “任何时代、任何情况，都不能让自己失去希望！ 出庭时阮晓寰精神状况很好。二审后家属就可以会见了。”

获刑12年、在狱中已八年的人权人士黄琦，他的母亲蒲文清已90多岁。维权网写道，母子俩的会见权利没有得到任何保障，蒲文清仍处于24小时监控之中，而黄琦本人则患有多种严重疾病。

维权网报告还提及因间谍罪被判处七年监禁的前光明日报评论部副主任董郁玉。

此外，支持民主运动的香港《苹果日报》创办人黎智英12月在狱中度过77岁生日。同样在狱中度过77岁生日的还有中国民主人士王炳章。

维权网在X平台的自我介绍中称，该平台是非政治性的公民维权志愿者联网。其报告中也写道，所收集整理的信息也来自许多义工和信息员。

在最新报告中，维权网写道，通过统计、更新在押政治犯、良心犯的最新讯息，表达“对所有失去自由的政治犯、良心犯的关注和牵挂，并以此告诉全世界不要忘记这些为自由、民主、人权而承担苦难的人们”。

（综合报道）

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