维权律师王全璋一审判刑4年半

（德国之声中文网）天津二中院今早公开宣判，认定王全璋犯「颠覆国家政权罪」，判处有期徒刑4年6个月，剥夺政治权利5年。

王全璋曾替中国土地征用受害者和法轮功信徒提供法律咨询和辩护。2015年在被称为「709大抓捕」的警方对维权律师和政府批评人士的大规模镇压行动中失踪。他也是709案中最后一位受审的维权律师，至今被拘禁超过3年半。在王全璋被关押期间，其家人聘请的律师都未能获准见到他。

宣判前事件發展

据多家媒体报道，「709案最后一人」王全璋的妻子李文足在2018年12月28日早上同律师李和平、谢燕益的妻子王峭岭、原姗姗等支持者一道前往北京最高人民法院递交《督促函》，促请最高法履行监督职责，纠正对王全璋案的处理严重超出规定办案期限等问题。李文足批评说，丈夫日前的审讯只是"走过场"，她作为妻子不能到庭旁听，因此希望递交《督促函》。

但是，李文足一行人未能走进最高法大门。就在最高法信访室附近的一个巴士站，李文足和支持者们被大批保安和便衣包围并遭到冲撞，三位709律师的妻子一度被冲散。现场还出现一批自称「上访者」的民众。他们高举「申诉书」，阻挡记者镜头，拒绝接受记者采访，场面一片混乱。

海外博讯新闻网报道称，709妻子们事后在网上发文，讲述被围攻情况并表示，「一名揪住李文足外套的特勤称今天有600警察和防守人员到场」。

李文足等709律师妻子剃发抗议天津二中院法官违法

「残忍的闹剧」

12月26日，已被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在法院外，警方向路透社记者，由于案件非公开审理，无法让他们靠近大楼。一名在法院外高喊「王全璋是一个好人」、「我支持王全璋」的抗议者被警察强行带走。数名西方外交官也不被允许进入法院。

大赦国际组织 （Amnesty International）中国研究员卢利安批评对王全璋的审判是一场残忍的闹剧。他说，「这是一场虚假的审判，王全璋仅因和平地捍卫人权就受到迫害。」他还对王全璋「极有可能遭受酷刑和虐待」表示担忧。

当庭解聘官派律师

曾在「中国维权紧急援助组」任职，2016年被中国以莫须有罪名驱逐出境的瑞典人权活动家彼得·达林（Peter Dahlin）12月26日發推特表示，王全璋在庭审开始后立即解聘了他的官派律师刘卫国，庭审强制延后。该消息没有得到证实。据美联社报道，刘卫国在周三的庭审后给李文足發消息说，王全璋在开庭后解聘了他，因此他也没有更进一步的消息。

德国政府关切

德国联邦政府人权政策专员巴尔贝尔·科夫勒（Baerbel Kofler）本周四发表声明，批评中国。他在声明中说，「我对王全璋在关押期间无法和自己选择的律师接触以及庭审不公开表示严重关切。」科夫勒呼吁中国允许王全璋的家人、记者和外交机构代表以及公众作为观察员旁听审讯。她表示，遗憾的是，公众不仅不能旁听对王全璋的庭审，也不能旁听类似的案子。她补充说，自王全璋被抓后，德国政府一直敦促中国释放他。德国总理默克尔今年5月访华期间曾会见过李文足。

观看视频 02:17 直播 02:17 分钟 王全璋案：“你们怕什么？”

夏立民/乐然 (综合报道)