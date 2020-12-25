维权律师旁听遭拒 张展被判四年徒刑

(德国之声中文网) 各界高度关注的中国公民记者张展被捕案件，28日上午在上海开庭，法官在开庭后的两小时内，当庭做出判决。根据张展辩护律师任全牛的消息，法庭判张展四年有期徒刑。根据任全牛律师分享的现场录音，张展的母亲在法庭宣判结果后，在庭外放声大哭。

在正式开庭前，有多名中国公民遭上海当地警方逮捕，并被带回上海浦东分局的世界广场治安派出所。来自甘肃省的维权律师李大伟也在被捕者当中。李大伟在传给德国之声的语音讯息中表示，自己当时在法庭外要求进去旁听，但是现场的公安不允许，强调必须得到法官同意才能让他入内旁听。

他说：「我跟他们说公民来参加旁听，就是在公开审理的案子中，对法院跟法官的行为进行监督。如果要法官同意，那我们这种监督还有什麽意义呢？」

李大伟告诉德国之声，目前至少有9人被带回派出所，且公安不准他们离开。张展因今年二月至武汉报导当地在封城期间的状况，在今年5月14日与友人失联，之後被上海浦东分局以寻衅滋事的罪名，关进上海浦东新区看守所。她从今年6月起断断续续的多次绝食抗议，後来被看守所用鼻胃管强迫灌食，并为防止她拔掉鼻胃管，在腰间用约束带绑住她的手。

根据11月13日公开的起诉书，上海浦东新区人民检察院以「寻衅滋事罪」，建议判处张展四年以上丶五年以下的有期徒刑。张展的辩护律师张科科12月25日去看守所会见张展，在会见後的声明中写道，张展已瘦到与被关前的照片相差非常大。他写道：「上周任全牛律师已来见过，说见到张展已瘦到『脱相』，我还略觉夸张。没想到我再见时，竟然近乎如其所述。」

张科科在声明中说当他问张展是否知道自己瘦了多少，张展说今年五月被刑拘之前体重大概140斤，目前估计约100至110斤之间。她说没有镜子，也不知道自己脸瘦到什麽程度。张科科写道：「期间她又流下眼泪，仍出乎我的意料。如此坚强倔强的人。或许是她感动於外界朋友的关心问候吧。」

余文生案上诉失败

与此同时，中国人权律师余文生的妻子许艳27日发布声明表示，余文生的辩护律师於26日收到江苏省高级人民法院的刑事裁定书。裁定书内容显示，该法院12月13日针对余文生提出的上诉做出判决，决定维持一审的审判结果，也就是将余文生以「煽动颠覆国家政权罪」判处四年刑期。

许艳与余文生的辩护律师都对这个结果表达强烈抗议，批评江苏省高级人民法院在辩护律师尚未复制完卷宗，以及辩护律师未提供辩护词的情况下，做出二审的判决。

许艳在声明中写道：「我针对江苏省高级人民法院没有做到二审的救济途径，没有保障当事人和辩护律师的法律权利，便强行硬判的行为，表示坚决不服与强烈的抗议。我会对江苏省高级人民法院及办案的法官进行投诉控告，并为丈夫余文生律师案进行申诉。」

余文生的辩护律师蔺其磊与卢思位也在27日针对二审维持原判的消息发表声明，表示江苏省高院至今没向辩护人书面通知合议庭的组成人员，也为书面提供该院审委会成员名单，强调这些行为已严重违法。

此外，两位辩护律师也在声明中称，他们此前要去法院复制光盘时，江苏省高院不断以各种理由不让辩护律师行使此权利。他们表示，法院在未保障辩护人阅卷权利的情况下做出二审判决已违法。他们写道：「江苏省高院审理余文生案的二审程序严重违法，将构成实质性重审理由，我们将帮助家属和余文生本人继续维护其合法权利，直到他获得自由。」

根据徐州市中级人民法院一审对余文生案做出的判决，余文生被中国政府以「煽动颠覆国家政权罪」判处4年有期徒刑，并剥夺政治权利3年。他的刑期从2018年1月19日至2022年3月1日止。

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