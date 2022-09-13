 维权律师万言书 揭“709案”内幕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2022

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时政风云

维权律师万言书 揭“709案”内幕

德国总理肖尔茨访华期间未能按惯例会晤人权活动人士。这一活动可能的参与者之一维权律师周世锋不久前发文披露“709事件”内幕以及自己在狱中的遭遇。

周世峰2016年被天津法院判刑7年（资料图片)

周世峰2016年被天津法院以“煽动颠覆”罪判刑7年（资料图片)

（德国之声中文网）2015年“709事件”的核心人物、维权律师周世锋本月初发布逾万字长文，详述案件原委及自己的狱中经历。这是他在今年9月出狱后，首度公开发声。 

周世锋在文中叙述自己在拘押初期被刑讯逼供，受到“暴力威胁加体罚，是实质的酷刑”。包括被剥夺睡眠。狱中的“身体和精神折磨”还包括，“安排杀人、电信诈骗、制造毒品等犯人对我进行人身24小时包夹”；“多年不允许我和其他任何犯人说话，甚至长达三年里不让我用笔写字”。  

周世锋称自己在监狱6年多，一共打了两次电话给家人。他还指控司法和公安制造伪证，包括笔录和微博贴文，不允许自主选择律师，并剥夺他在法庭的最后陈述权、上诉权。 

德国总理到访 人权律师被控制

周世锋原是北京锋锐律师事务所主任，曾代理过法轮功成员、三鹿奶粉受害者等维权案件。2014年德国《时代周报》驻京记者助理张淼因协助报道香港雨伞运动被捕后，周世锋是其代理律师。2015年7月，当局对张淼“涉嫌寻衅滋事”案做出不予起诉的决定。在张淼被释放的7月9日，周世锋被抓捕，2016年8月，被以颠覆国家政权罪判刑七年，今年9月24日刑满出狱。 

目前生活在德国的张淼对德国之声表示，周世锋出狱后，仍受到警方的监控，公安给他开列了不允许见面的“敏感人士”名单，包括他原律所的助理、律师王全璋等人。

“709案最后一人”：王全璋继续前行

 

德国总理肖尔茨今年11月访华期间，原本希望会晤包括维权律师在内的中国公民社会代表。尽管因中国的防疫限制，肖尔茨的行程被压缩到11小时，已无可能安排会晤。但张淼透露，在肖尔茨抵京前，国保还是连续两天来到周世锋家，看管他不允许出门。 

呼吁平反冤案

2015年7月周世锋被捕的同时，全国各地数十名维权律师及人权活动家被失踪、传唤，锋锐律师事务所多名律师被抓，前后总共涉及数百人，是为震惊中外的“709维权律师大抓捕事件”。 

周世锋文中称，“709事件”是一桩“冤案”，是“傅政华、孙力军政治团伙代表的黑暗邪恶势力”对维权人士的野蛮迫害，也是对锋锐律师所维护公民权益、举报司法不公工作的报复。 

周世锋的北大同窗傅政华（前司法部长）和孙力军（前公安部副部长）两人因受贿，已分别被判处死缓，但周世锋认为，他们的余毒流党仍掌握着司法权或把持公检法。他表示已向20多个机关、包括检察院发出了控告信，要求为“709案”平反。 

肖尔茨访华两周后，德国使馆一位外交官曾到周世锋家看望他。张淼说，美国、英国、日本等国大使馆和联合国机构也曾计划近期探望周世锋，但因北京新冠疫情骤起而不得不推迟。 

张淼表示，从这些举动以及例如德国政界的呼吁、活动团体的声援来看，中国维权律师这个群体仍在西方公民社会受到关注，尽管中国有更多的侵犯人权劣迹一再成为此间媒体报道的新焦点。 

  • China Wang Quanzhang (picture-alliance/AP Photo/Vincent Yu)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    王全璋——“709案最后一人”

    2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。

  • Poster von der Dokumentation 709 People

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    “709”系列案

    “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

  • China Fengrui law firm in Peking (picture alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    锋锐律师事务所

    中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

  • China Wang Yu Menschenrechtsanwältin (picture alliance/Kyodo)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    王宇“电视认罪”

    女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

  • China Zhou Shifeng vor Gericht in Tianjin (picture alliance/AP Photo)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    周世锋 “颠覆国家政权罪”

    维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

  • China Jiang Tianyong (Getty Images/AFP/M. Ralston)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    江天勇被判两年监禁

    中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

  • Xie Yan-Yi (privat)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    谢燕益 在监控下生活

    北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

  • China Aktivist Wu Gan (picture alliance/AP Photo/Anonymous)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    709案最重量刑

    网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

  • China Gefängnis Beijing No.1 Detention Center (picture-alliance/dpa)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    “他看上去老了20多岁”

    去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

  • China Wen Dong-Hai (privat)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    辩护人也受到牵连

    被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

  • Protest China Peking Frauen rasieren sich aus Protest ihre Haare ab (DW/L. Wenzu)

    不止王全璋，盘点“709案”的律师们

    709案律师妻子集体剃发抗议

    "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。

    作者: 德国之声 中文网


另一位在709事件期间被捕，并入狱4年的维权律师余文生早些时候对德国之声表示，他获释后意识到维权律师群体的处境与4年前相比已非常不同，“现在没什么律师敢代理敏感案件。即便代理了，他们也会默不做声。稍微敢对外发声或代理敏感案件的律师，基本上不是在监狱中，就是被吊销执照，无法正常执业。现在已形成一种寒蝉效应，让很多律师不敢从事人权方面业务。” 

 

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