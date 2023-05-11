维权人士郭飞雄"煽颠"罪名被判八年监禁

（德国之声中文网）5月11日，据"中国人权律师团"推特账户转发署名维权人士郭飞雄（本名杨茂东）哥哥杨茂全的信息，称郭飞雄因煽动颠覆国家罪名被判8年监禁。消息人士向德国之声确认这则信息的确是杨茂全发布的。

这则信息说，郭飞雄案件5月11日在广州庭审后宣判，法庭称他长期撰写并在互联网发表文章、2020年创建世界宪政民主论坛继续发表自己和他人撰写的煽动性文章、2021年1月27日出境受阻时接受自由亚洲电台的采访发表言论，长期攻击、诋毁中国政治的制度。这则信息说，郭飞雄不服判决，将提起上诉。

据人权网站"民生观察"此前报道，现年58岁的郭飞雄，因多次参与维权曾先后入狱11年。2020年1月，郭飞雄在美国流亡的妻子张青不幸罹患肠癌。2021年1月28日，郭飞雄在上海浦东机场准备搭机赴美探望照顾病重的妻子时，被当局以"危害国家安全"为由阻止出境。

2014年系狱中的郭飞雄在探视窗后

当时，郭飞雄发表的日期为2021年1月27日的"致中国最高领导人紧急呼吁书"中说："（妻子）刚刚做完结肠癌伴肝转移开腹切除大手术，按照医院安排，马上需要进行持续24周的化疗，风险极大，生命高危。我必须立即赶赴美国，尽全力照护，帮她渡过人生最危险、最艰难的关口。妻子的遭际令我痛彻心肺，每延迟一天于我都是精神酷刑。诸位公仆亦为人夫，想必亦有常人共情同理之心"。郭飞雄当时在信中说，他与妻子"虽长期天各一方，但夫妻恩爱，相互尊重，一生结伴，万载恩情。她为我付出了一切，今天是轮到我为她付出一切的时候了。我将克服一切艰险，跨越一切刀山火海，在所不惜。如果我在2021年1月28日晚无法顺利登上上海至华盛顿的预定航班，我将即时进行无限期绝食"。

据"民生观察"信息，2021年11月，郭飞雄再次发表致中国领导人的公开信，要求放他出境探望妻子，但是却于数天后再度被扣押。据称，被扣押后郭飞雄一直绝食抗议。2022年1月10日，他的妻子在美因病去世。郭飞雄则在两天后以煽动颠覆国家政权罪名被正式逮捕。

德国大使发推文

多个国家的外交官表示，被阻止旁听郭飞雄5月11日的庭审。德国驻华大使傅融（Patricia Flor）在推特上表示：“我对人权捍卫者杨茂东先生（笔名：郭飞雄）今天因‘煽动颠覆国家政权罪’被判处8年有期徒刑深感震惊。我们的领事官员被阻止旁听公开进行的庭审。我们将同众多国家一道继续呼吁出于人道主义原因将他释放。”

美国驻华使领馆发布推特表示："今天，美国外交官受到阻挠，未能旁听对郭飞雄的法庭审理。郭飞雄是一名律师，目前因他的和平倡导而在广州面临审判。我们继续呼吁尽快释放郭先生，让他可以与家人团聚。"

四位不愿透露姓名的外交官向路透社表示，英国、加拿大、丹麦、法国和荷兰的外交官也被阻止进入法庭旁听，理由是外国旁听者须获得更高一级有关部门的批准。

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