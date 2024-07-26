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维权人士李翘楚二审维持原判 羁押时间已接近刑期

2024年7月26日

据维权网信息，中国人权人士李翘楚所谓煽动颠覆国家政权罪一案，于7月26日二审宣判，维持原判，刑期三年零八个月。按照她已于2021年2月6日被羁押计算，应于下周8月3日获释。

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三年零八个月的刑期，按照李翘楚先行羁押的时间计算，应于8月3日出狱（图为大赦国际组织在台北声援系狱的中国人权人士）
三年零八个月的刑期，按照李翘楚先行羁押的时间计算，应于8月3日出狱（图为大赦国际组织在台北声援系狱的中国人权人士）图像来源: picture alliance / Wiktor Dabkowski

（德国之声中文网）今年2月，李翘楚一审被判三年零八个月后，欧盟驻华代表团的官方微博曾发布信息，对判决予以谴责。欧盟的微博写道，李翘楚曾致力于保护农民工和女性的权力。

X平台上声援李翘楚的账号FreeLiQiaochu写道，这位90后劳工权益倡导者、女权主义者曾于2020年被警方带走，秘密关押长达四个月。释放后，她在推特记录被囚经历，声援其他被捕人士，并持续投诉关押许志永的看守所伙食问题。2021年2月6日，她被北京国宝郭某约谈，随后被山东临沂警方带走，因涉嫌煽动颠覆罪关押于临沂市看守所。

"因言获罪、因爱获罪"

系狱律师丁家喜的妻子罗胜春一直声援李翘楚。罗胜春7月23日在X平台发帖写道："因言获罪，因爱获罪的翘楚一审被判刑三年零八个月。翘楚上诉后7个多月，法院一直不予任何回音，直到昨天才得知二审将于7月26日宣判。囚禁三年多，翘楚一直疾病缠身，家属多次申请取保被拒，家属要求会见也一直被拒。8月3日是翘楚刑满释放的日子，为饱受磨难的翘楚祷告，祷告她平安回家！"

罗胜春曾转发一份山东临沂检察院2022年2月28日对李翘楚的起诉书，该起诉书中写道：被告人李翘楚与许志永系恋人关系，深受许志永颠覆国家政权思想影响，2019年，被告人李翘楚在许志永的指使下，为许志永搭建个人博客，上传许志永撰写的大量颠覆国家政权文章，宣扬煽动颠覆国家政权思想。

去年11月，法律学者许志永因颠覆国家政权罪名二审被判14年监禁。同为"厦门聚会案"的人权律师丁家喜被判12年监禁，常玮平律师被判三年六个月。

"打破恐惧"

德国之声此前报道，李翘楚2020年9月曾公开自己在指定居所监视居住期间，被套上黑头套并铐上手铐，房间里24小时都是白灯光与监视录影机。

李翘楚在当时撰写的"被连坐煽颠、指定监视居住的120天"一文文末写道："即使说出来的代价是再次失去自由，我也不后悔自己的经历书写，因为我知道，在我鼓起勇气说出真相的那一刻，国保们努力创造的屈辱感、恐惧感便被轻易打破了。如果不能勇敢的讲，那就不能自由的行动。我们应该不回避、不嫌麻烦的讲，还要讲出细节、创伤和软弱，那些避而不谈、隐而不宣的，正是他们害怕我们去做的事情。"

（综合报道）

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