维权人士：中国刁难麦加朝覲者

（德国之声中文网）总部位于德国哥廷根的该人权组织成员周一（8月20日）指出，这一阻挠的背景是，穆斯林在"总体上被怀疑"是国家的敌人。该组织称，朝覲者还均须配备全球定位器。

受威胁民族协会主任德利乌斯（Ulrich Delius）称，朝覲者被迫戴上全球定位器和二维条码颈圈，借助相关应用软件，当局随时都能从中得知当事人的姓名、住址、照片和所处地点。他指出，这是蔑视人的尊严，也是对宪法保障的宗教自由权的"严重侵犯"，"由此，中国穆斯林成了二等公民"。

根据维权人士的说法，中国官方的伊斯兰联合会称，佩备定位器有助于保障朝覲者们的安全，防止发生团队成员走失现象。受威胁民族协会则指出，往年麦加朝覲的参加者报告说，"数百国安人员"全程监视教徒，阻止发生批评政府现象。

受威胁民族协会指出，中国的麦加朝覲人数一年少于一年：2016年，有约1.45万人获准前往；一年后，人数减少至1.28万；2018年，只有1.15万中国公民被许可前往麦加。对维族人的规定尤其严格：年龄不得低于60岁；必须书面表示拥护共产党的领导；一家最多只能有一名成员出行。

该组织指出，总数约1000万的维族是中国国内总共2300万穆斯林中继回族之后的第二大穆斯林族群。据估计，2017年，去麦加朝圣的中国人中只有约1400名维族人。

上周日，前往麦加的朝覲之旅启动。至本周五，将有200万来自世界各地的穆斯林参与其中。作为伊斯兰5大支柱（也称“五功”）之一，麦加朝觐之旅是身体健康、有经济能力的穆斯林的责任，一生中至少应履行一次。

七张图让你读懂“麦加朝覲” 朝覲的目的 前往麦加朝覲是伊斯兰“五功”（五大支柱）之一，所有身体和经济条件良好的穆斯林都被要求至少在有生之年朝覲一次。朝覲被视为去除过往罪恶，重新开始的一次机会。有些经济条件较差的人则可能得到慈善组织或地方领袖的资助。还有些人积蓄一生就为了前往麦加。有人甚至历时数月步行万里前往沙特。图为1948年的麦加朝覲场面。

七张图让你读懂“麦加朝覲” 天房的重要性 伊斯兰传统认为天房是易卜拉欣和易司马义数千年前为进行一神教崇拜而建造。天房此后多次重建，吸引了各式各样的朝覲者，其中包括生活在阿拉伯半岛的早期天主教徒。在伊斯兰创立之前，天房曾被地方部落用来供奉多神教偶像。 穆斯林并不崇拜天房，但这是伊斯兰最为神圣的地点，因为这里是真主居住之地以及唯一真神地位的象征。虔诚的穆斯林在每天五次礼拜时都会面朝天房的方向。

七张图让你读懂“麦加朝覲” 朝覲的历史渊源 追随先知默罕默德曾经走过的路线，朝覲仪式被视为最终可以追溯到易卜拉欣和易司马仪的年代（两人在圣经中分别被称为亚伯拉罕和以实玛利）。穆斯林相信，真主要求易卜拉欣牺牲其独子易司马仪，以此检验其信仰是否坚贞。易卜拉欣准备遵从要求，但却被真主阻拦。 朝覲路线的另一部分是重现易卜拉欣妻子夏罕为儿子寻找水源而在麦加城两座山丘之间来回奔跑七次。最终真主让她看见一口水井。这口井存留至今。

七张图让你读懂“麦加朝覲” 朝覲仪式 朝覲者进入被称为“伊兰”（ihram）的精神纯净状态，排除物质主义象征，弃绝世俗享受，忽视外在，关注内心。在此期间，男女信徒均打扮朴素，衣着简单，不能有任何刺绣装饰，以此强调所有穆斯林的平等地位，避免富人穿金戴银，招摇过市。在朝覲期间，穆斯林不能行房、理发及修剪指甲，同时也不能争吵打斗或发怒。而人流拥挤和体力消耗的情况之下，这对于朝覲者的耐心和宽容度是极大考验。

七张图让你读懂“麦加朝覲” 朝覲首日 按照传统，朝覲从麦加开始，信徒们以逆时针方向绕行天房7次，同时称颂真主。然后他们在夏甲曾来回奔波的两座小山之间行走。麦加大清真寺规模为世界之最，两座小山和天房都在其范围之内。 在前往麦加之前，许多朝覲者会先去默罕默德下葬之地麦地那，那里也是他建立第一座清真寺的地方。图中为麦地那默罕默德清真寺外

七张图让你读懂“麦加朝覲” 朝覲次日 在米纳山谷过夜之后，朝覲者前往麦加东部20公里处的阿拉法特山（图中），并迎来朝覲的高潮部分。他们在宽恕丘进行祷告，那里是默罕默德进行最后一次布道的地方。先知提醒他的信徒们不要忽视妇女权益，及所有穆斯林的生命和财产都是神圣的。日落时分，朝覲者前往阿拉法特山西部9公里处的穆兹达理法，许多人步行，也有乘坐大巴。他们在那里过夜，并用一路捡拾此后用来进行“掷石拒魔”仪式的鹅卵石。

七张图让你读懂“麦加朝覲” 最后三日 朝覲的最后三天有三项仪式：最后一次绕行天房，在米纳山“掷石拒魔”，解除伊兰状态。男性通常会选择在朝覲结束后理发，以显示迎来新生。朝覲的最后一天与“宰牲节”是同一天，全球各地的穆斯林都会庆祝这一节日，纪念易卜拉欣的故事。在宰牲节期间，穆斯林会杀牛宰羊，分发给穷人。图为宰牲节期间的科威特穆斯林。 作者: 石涛



凝炼/李鱼（天主教通讯社）