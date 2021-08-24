 维族摄影展瑞士开幕  北京批美搞政治把戏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2021

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时政风云

维族摄影展瑞士开幕  北京批美搞政治把戏

为期一个月的联合国人权理事会会议本周在瑞士开幕。会前场外出现了一道「失踪者之墙 」介绍据称是失踪或被关押的维族人。此举让北京怒不可遏。

Uyghur Fotoausstellung in Genf

人权组织估计有100万维吾尔人和其他少数民族被关押在再教育营里，中国将其描述为打击宗教极端主义的职业培训中心。图为瑞士现场的展览画面。

DW.COM

非政府组织欧洲宪法和人权中心对成衣企业Hugo Boss和连锁超市Lidl等5家德国企业提出诉讼，指控这些企业的负责人包庇新疆可能存在的强迫劳动并从中获益。这家非政府组织要求联邦检察院对可能存在的强迫劳动以及这5家企业可能需要承担的法律责任进行调查。

在美国国会27日举行的一场听证会上，跨党派的美国国会议员批评五间赞助北京冬奥的美国公司代表，并呼吁他们该退出赞助该活动的行列。然而，这些公司的代表并未正面回应相关问题。

(德国之声中文网) 一个由美国支持的维吾尔人摄影展周四 (9月16日)在瑞士开幕，展出了数十名失踪或据称被关押在新疆再教育营的人。

这道「失踪者之墙 」矗立在联合国日内瓦办事处外，除了有照片还包括对再教育营幸存者的采访，内容涉及所谓的强制绝育。

维族人阿金 (Zumretay Arkin)的叔叔也在展览中出现，他说：「对我们来说，用面孔来代表统计数据是很重要的......忘记数字比较容易，但如果人们看到面孔，我们希望他们能明白局势的紧迫性。」

世界维吾尔代表大会告诉路透社，美国为这次展览提供了财政资助，展览随后将在布鲁塞尔和柏林展出。据出席会议的消息人士透露，本周稍早，美国驻日内瓦代表团在一个外交招待会上展示了该展览。

美国代表团的一位发言人说：「我们致力于把人权放在我们中国政策的中心，继续强调我们看到北京在中国各地、新疆、西藏、香港和其他地方犯下的严重侵犯人权行为。」

Schweiz | UN Menschenrechtsrat Michelle Bachelet

联合国人权事务高级官员巴切莱特本周在开幕式演讲中提出了新疆问题，她感叹自己无法前往新疆调查维族穆斯林人权遭严重侵害的指控。

北京表达不满

中国驻日内瓦外交使团说，华盛顿「妄图散布关于中国的虚假信息，从中渔利」，还说奉劝美国「将资源和精力放在增进本国人民的福祉和人权上，而不是侵犯别国人民人权，搞这种不入流的政治把戏」。

中美在日内瓦有47个成员的人权理事会中针锋相对，目前中国有一席，而美国在前总统特朗普退出后打算重新争取席位。

本周，中国的特使蒋端在一次大会演讲中指责华盛顿对美国原住民实施了「种族灭绝」和「系统性的种族主义」。美国特使莫林（Benjamin Moeling）则回应说：「过去面对不道德行为并寻求改善的国家与现在正在犯下反人类罪的国家之间是有区别的，」

（路透社等）

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