维族强迫劳动议题延烧 大众汽车新疆厂受质疑

（德国之声中文网）根据德新社报导，这家德国汽车制造巨头的中国运营负责人沃林斯坦(Stephan Woelleinstein)周日在上海对记者说，该集团的行为准则适用于新疆乌鲁木齐的大众汽车工厂，而相同准则也适用于大众的其他工厂与其在中国的供应商。他说:「像强迫劳动这样被人诟病的话题，在我们工厂是不可能存在的，因为我们是直接雇佣员工。」

2013年，大众汽车启用位于新疆乌鲁木齐的工厂。该公司曾告诉德国之声，该公司在乌鲁木齐启用工厂的决定「纯粹是基於经济」，并说他们期待「未来几年该地区的经济成长」。

周一，沃林斯坦在2021年上海车展开始前说，「多元化」的实行也解决了少数民族的就业问题，且这种做法也「没有任何形式的歧视」。

沃林斯坦指出，世界上的「政治气氛明显收紧」，且中国的声誉受到影响也是事实，「它也会在某些时候对我们提出批评，这当然是我们不能断然否定的。」

「我们明确表示，我们必须坚持我们在中国的营运，只要我们认为从经济角度来看，在新疆的投入是可行的，我们也会坚持下去。」

人权团体推估，新疆有数十万维吾尔人被关进再教育营。但中国否认这些指控，称他们只是被进入「培训中心」。对於新疆地区的强迫劳动议题，国际社会中近期也有愈来愈多的指控。

维吾尔人在新疆不断受汉族统治者的压迫。共产党於1949年在掌权後，就将前东突厥斯坦（East Turkestan）纳入中华人民共和国。北京还指责维吾尔组织发动恐怖主义与分裂主义。

另一方面，大众汽车希望其电动车在中国的电动车市场份额能够很快达到15%左右，这会等同于其目前在标准汽油驱动汽车在中国汽车市场销售的份额。

沃林斯坦周日说：「大众汽车有一个坚实的历史，虽然我们进入中国市场有些晚，但却能多那么点底气。」大众汽车最近宣布大规模的计划，要从燃油引擎转向电力和其他形式动力的汽车。特斯拉等公司已经在相关领域有了很大的领先优势，但大众汽车发誓要迎头赶上，这对中国这个全球最大的汽车市场至关重要。

在此次车展上，大众汽车展出了ID.6 X和Crozz，这两款是只在中国生产的电动车。大众目前在中国电动汽车市场的份额约为3至4％，沃林斯坦表示，今年他们有「很大机会」可以达到两位数。他说，要目标今年在中国销售超过10万辆电动汽车。

沃林斯坦表示，他的公司其实不太注重市场份额，而是要进一步推动电动汽车技术的发展，因此，大众汽车将在未来4年内向中国技术领域投资150亿欧元。他强调：「我们需要两到三年的时间才能走到特斯拉的前面。」

（德新社等）

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