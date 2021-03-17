 维族强迫劳动议题延烧 大众汽车新疆厂受质疑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2021

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时政风云

维族强迫劳动议题延烧 大众汽车新疆厂受质疑

正积极推动电动车丶期待在中国市场取得一定市占率的德国大众汽车，2013年启用其在中国新疆乌鲁木齐的工厂。然而，面临新疆强迫劳动议题争议不断，该公司也不得不面对回应外界质疑。

China 2014 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Werkseinfahrt

大众汽车在新疆乌鲁木齐设有工厂。

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大众汽车的销售量依旧旺势喜人，其中尤以中国市场最为火爆。不过，有消息称，今年中国汽车市场也将出现低迷势头。

尽管有报道称新疆维吾尔人的人权受到侵犯，但是德国大众汽车公司表示不会放弃设在新疆首府乌鲁木齐的工厂。

六年前，德国大众汽车公司在乌鲁木齐开设生产线，雇用了650名员工。"中国电文"曝光后，大众面临道德指责。德国联邦议院中德议员小组副主席称，若有事实表明，大众汽车从新疆的再教育营或者从强迫劳动中受益，那么大众就应关停当地的生产线。

为了实现年产50万辆电动汽车的目标，美国新兴车企特斯拉近年来忙得焦头烂额。现在，老牌厂商德国大众正计划在2020年底前将电动车产能快速提升到每年100万辆，其内部文件显示，大众的“捷径”就是改造现有的中国生产线。

（德国之声中文网）根据德新社报导，这家德国汽车制造巨头的中国运营负责人沃林斯坦(Stephan Woelleinstein)周日在上海对记者说，该集团的行为准则适用于新疆乌鲁木齐的大众汽车工厂，而相同准则也适用于大众的其他工厂与其在中国的供应商。他说:「像强迫劳动这样被人诟病的话题，在我们工厂是不可能存在的，因为我们是直接雇佣员工。」

2013年，大众汽车启用位于新疆乌鲁木齐的工厂。该公司曾告诉德国之声，该公司在乌鲁木齐启用工厂的决定「纯粹是基於经济」，并说他们期待「未来几年该地区的经济成长」。

周一，沃林斯坦在2021年上海车展开始前说，「多元化」的实行也解决了少数民族的就业问题，且这种做法也「没有任何形式的歧视」。

沃林斯坦指出，世界上的「政治气氛明显收紧」，且中国的声誉受到影响也是事实，「它也会在某些时候对我们提出批评，这当然是我们不能断然否定的。」

「我们明确表示，我们必须坚持我们在中国的营运，只要我们认为从经济角度来看，在新疆的投入是可行的，我们也会坚持下去。」

人权团体推估，新疆有数十万维吾尔人被关进再教育营。但中国否认这些指控，称他们只是被进入「培训中心」。对於新疆地区的强迫劳动议题，国际社会中近期也有愈来愈多的指控。

维吾尔人在新疆不断受汉族统治者的压迫。共产党於1949年在掌权後，就将前东突厥斯坦（East Turkestan）纳入中华人民共和国。北京还指责维吾尔组织发动恐怖主义与分裂主义。

另一方面，大众汽车希望其电动车在中国的电动车市场份额能够很快达到15%左右，这会等同于其目前在标准汽油驱动汽车在中国汽车市场销售的份额。

沃林斯坦周日说：「大众汽车有一个坚实的历史，虽然我们进入中国市场有些晚，但却能多那么点底气。」大众汽车最近宣布大规模的计划，要从燃油引擎转向电力和其他形式动力的汽车。特斯拉等公司已经在相关领域有了很大的领先优势，但大众汽车发誓要迎头赶上，这对中国这个全球最大的汽车市场至关重要。

在此次车展上，大众汽车展出了ID.6 X和Crozz，这两款是只在中国生产的电动车。大众目前在中国电动汽车市场的份额约为3至4％，沃林斯坦表示，今年他们有「很大机会」可以达到两位数。他说，要目标今年在中国销售超过10万辆电动汽车。

沃林斯坦表示，他的公司其实不太注重市场份额，而是要进一步推动电动汽车技术的发展，因此，大众汽车将在未来4年内向中国技术领域投资150亿欧元。他强调：「我们需要两到三年的时间才能走到特斯拉的前面。」

（德新社等）

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