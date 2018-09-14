维族女性新疆被羁 巴基斯坦丈夫中国寻妻

一些妻子儿女在中国新疆被拘押的巴基斯坦商人组团赴北京，试图游说该国驻华大使馆为他们声张权益，并希望巴基斯坦新一届政府能向中国施压，促成他们的家人获释。
（德国之声中文网）在这个周三（9月26日），两名巴基斯坦人前往该国驻北京大使馆寻求帮助，希望能与他们的妻子团聚。他们表示，他们的妻子、维吾尔人被禁止离开中国。
40岁的巴基斯坦人贝戈（Mirza Imran Baig）在家乡拉合尔和新疆自治区首府乌鲁木齐间做生意。他说，2017年5月到6月，他的妻子在其家乡新疆巴楚县被关进"再教育营"两个月，被放出来后一直未能离开当地与丈夫团聚。
他的妻子--33岁的麦丽科姆（Mailikemu Maimati）和他们4岁大的儿子都是中国国籍，中国当局收走了两人的护照，一直没有归还，贝戈在巴基斯坦驻北京大使馆前对路透社记者说。
"我们大使说，等一等，再等一两天。好吧，我等。"贝戈在周二与驻华大使卡利德（Masood Khalid）会面后这样说。
人权活动人士、一些国家政府和联合国人权专家指责中国当局在新疆对维吾尔少数民族实施严厉的监控政策，并拘押大批民众。
北京称，中国面对来自新疆的伊斯兰主义武装分子和分离主义分子的威胁，并否认非法拘押维吾尔人的指控。
在中国外交部周二（9月25日）举行的例行记者会上，就有关巴基斯坦公民家人被拘押的提问，外交部发言人耿爽表示对此情况并不了解。
对新疆的状况，穆斯林少数民族大多保持沉默。
今年8月，民族主义政治家、前板球明星伊姆兰·汗（Imran Khan）当选巴基斯坦总理后，国内很多人期待他能兑现竞选承诺，创造就业机会，建立一个伊斯兰福利国家、重建巴基斯坦的国际形象。
来自拉合尔的商人伊利亚斯（Mian Shahid Ilyas）搜集了有关巴基斯坦人妻儿在新疆被拘的个案信息并寻求巴政府的支持。他乐观地认为，新政府将提供帮助。
路透社向伊斯兰堡的巴基斯坦外交部询问该国公民维吾尔族配偶的问题，尚未得到答复。
伊利亚斯在电话中告诉路透社记者："像我们这样（同维吾尔女性）结婚的人有很多，以前这没有问题。可是2017年，他们开始把新疆封锁起来。"据他介绍，他的妻子也是中国国籍，2017年4月以来被拘押。
伊利亚斯说，他核实了38起巴基斯坦籍丈夫的中国（绝大多数是维吾尔人）妻子以及子女在新疆被羁押在教育营或软禁在家超过一年的案情细节。但他估计，实际发生的此类个案数量超过300起。
他介绍说，包括贝戈在内的一些巴基斯坦丈夫结成两、三人的小组前往中国，到巴基斯坦驻华使馆陈情。他们这样行动是为了避免引起怀疑。
"这是中国犯的一个大错误"，伊利亚斯说："以前，人们不知道如何对待穆斯林。现在所有人都知道了。"
叶宣/乐然（路透社，美联社）
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