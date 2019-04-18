维族代表遭逐出联合国 中籍前官员: 捍卫祖国利益

(德国之声中文网) 世界维吾尔代表大会 (World Uyghur Congress) 周四 (4月25日) 分享了一段吴红波去年12月现身央视节目《开讲啦》的片段，当中吴红波高调的分享他在担任联合国副秘书长期间， 如何运用职权在2017年把世界维吾尔代表大会的主席多里坤·艾沙 (Dolkun Isa) 赶出联合国原住民常设论坛的会场。

该视频显示，吴红波在节目中解释国际公务员的职务内容，并举例他在担任联合国副秘书长时，曾通知联合国警察把「一个总部设立在德国的新疆独立分裂份子」驱逐出「联合国大院」。 他表示，警察当下按照指令将艾沙驱逐出会场。

而当吴红波收到联合国上级长官的关切时，他曾表示艾沙是国际刑警组织 (Interpol) 通缉的人、曾被韩国与「印度尼西亚」拒绝入境，且联合国应该「是为各成员国籍经过批准的NGO开会的地方，不能允许一个犯罪份子进入会场」。 他强调: 「我觉得作为中国籍的国际公务员，在涉及国家主权跟安全利益上，我们毫不含糊，坚决捍卫祖国的利益。 」

然而，经德国之声查证，发现吴红波在节目中对艾沙的指控，有不少错误讯息。韩国与「印度」分别在2009年与2016年以不明原因拒绝艾沙入境，而国际刑警组织在2018年2月已经取消了对艾沙所发出的红色通缉令。 当艾沙于2009年被韩国拒绝入境时，国际特赦组织曾发布声明表示，如果艾沙有做出明显违法的行为，韩国当局应该「起诉」他，而非以不明原因将他扣留在韩国机场长达42小时。

此外，吴红波本人在央视的节目中也指出，联合国宪章明确规定尽管联合国官员有自己的国籍，但他们不能接受联合国外的任何组织或政府的指示。世界维吾尔代表大会也在推特上详载联合国宪章的第100条规定，强调联合国秘书长及员工应该「避免任何政府或外来官员的指示」，而联合国成员国也「不该影响联合国秘书长或员工的职务」。

跨国会议声援维吾尔人

随着中国开始在国际社会上透过各种管道去宣扬「北京」版的再教育营理念，各国关注此议题的学者与人权组织也开始重新思考如何持续向中国政府施压，要求它立即关闭再教育营。

美国罗斯-豪曼理工学院的新疆问题专家葛罗斯 (Timothy Grose) 告诉德国之声，他认为国际社会在新疆议题上做的努力，似乎已到达了一个临界点。 虽然过去一年多来的国际倡议、学术研究或相关媒体的报导，迫使中国政府得承认新疆再教育营的存在，并透过各种说法来「合理化」大量关押维吾尔人及其他穆斯林的正当性，但北京并未因此关闭再教育营。

为了持续聚焦中国在新疆的人权迫害，葛罗斯发起了一个名为《将新疆故事主流化》的系列座谈，试图反映全球公民社会对新疆维吾尔人及其他穆斯林的支持。 他说: 「我希望透过这些活动来与学生或其他同事展开与新疆再教育营有关的对话，并鼓励他们采取适当的行动来声援困于新疆再教育营内的穆斯林。 」

活动的参与者澳大利亚中国问题专家雷国俊 (James Leibold) 向德国之声表示，身为中国专家与大学教授，他有义务要记录并与社会大众分享中国在新疆的所做所为。他说: 「面对中国的多重政策倡导策略，学者或政策制定者扮演着纪录中国政府如何破坏国际法与常规的重要角色。 」

比利时布鲁塞尔自由大学的中国研究学程主任方文莎 (Vanessa Frangville) 接受德国之声访问时强调，全球各地关注新疆议题的学者、倡议者与记者在过去几个月已透过不同通讯管道，形成了一个互相交换意见与分析的网络。 她认为这个网络集结了不同背景的专业人士，并透过跨区域的合作在国际社会中持续酝酿与新疆再教育营相关的讨论。 她说: 「本周五的跨国座谈会再次体现了国际社会对于新疆的危机有个共识，并透过此次全球行动来呼吁各界透过合作来声援并支持新疆的穆斯林社群。 」

方文莎认为，欧盟议会上周四 (4月18日) 压倒性高票通过了一项决议，要求中国释放所有被非法关押的维吾尔人、穆斯林、西藏人以及法轮功学员等，而此举显示欧盟对中国的看法已产生改变。 然而，她也说国际社会接下来仍须观察欧盟是否会在新疆议题上，采取更确实的行动来对中国施压。 她表示: 「不少国际组织已要求中国开放他们的派遣团队去新疆考察，但我认为这些考察必须是在中国完全不干预的情况下进行。 然而，现在的中国政府应该很难接受这样的提议。 」