维族人指控中国强制安置孩童

(德国之声中文网) 根据美联社报导，维吾尔族和其他少数民族的子女被安置在新疆西部的数十家国营孤儿院。维族人指控北京系统性地将新疆穆斯林孩童隔绝于原生家庭和文化之外，担心孩子会逐渐丧失文化认同。

美联社在伊斯坦布尔古尔邦节(Eid al-Adha)期间，採访了十几个维族家庭。新疆穆斯林本因在这个节日与家人团圆，享用传统菜餚，如自製麵条、新鲜羊肉和香脆的南瓜麵包。但逃离中国的维族人说，他们许多人为了避免被关进「再教育营」而逃出中国，却发现孩子被北京当局带走安置。

中国政府：民族团结一家亲

根据中国官媒新华社报导，中共中央政治局委员郭声琨17日至20日在新疆进行调查研究。他强调要「进一步增强各族群众获得感、幸福感、安全感」。报导中提到，被国际社会点名迫害维族人的新疆维吾尔自治区党委书记陈全国也协同调查。

郭声琨在「维稳指挥部」，通过影音察看大巴扎、景区治安情况，也到喀什、和田法院、监狱、街头便民警务站和乡综治中心考察。报导强调郭声琨深入少数民族家庭了解情况，要深入开展「民族团结一家亲」活动和增强对「伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同」。

美联社採访案例

因为担心中国报復还在新疆的亲属，人们接受採访时使用化名或匿名。

1.失去妻儿的外科医生阿齐兹

37岁的阿齐兹说，他本来在南新疆和田市经营医疗诊所。有一天，他准备出门购车时，接到当地警察局的电话，命令他立刻向当局报到。阿齐兹有超过一半的的邻居都被送进再教育营或监狱。他不想落得他们同样的下场。所以挂断电话后，就直奔机场。因为担心波及他人，他没有告诉任何人，连妻子都没有讲。像许多近年逃离中国的维族人一样，阿齐兹认为，只要等待政治局势平静下来就没事。不过一年多过去，他还在等待。阿齐兹谈到他的妻子和四个孩子，其中包括名叫易卜拉欣的4岁儿子。「在我失去他们之前，我没有意识到他们就是我的一切。」

2.儿子被当局挟持的努尔梅特和梅木特

这对夫妻原本在新疆北部城市克拉玛依经营餐馆。全家包含他们的5个孩子在2015年搬到伊斯坦布尔。2016年初，当时16岁的儿子克尔班(Pakzat Qurban)搭机飞往新疆，打算探望他生病的祖父，却在乌鲁木齐机场被捕。

克尔班是这个家庭的骄傲。他既聪明又爱运动，曾在家乡参加过书法和拳击比赛，得到相当好的成绩。努尔梅特说，克尔班落入当局手中两个月后，，一个自称是克拉玛依警察的人在努尔梅特的通讯软体上把他加为联络人。近三年来，这名男子偶尔向他们发送克尔班的照片和讯息更新，并承诺，如果这对夫妇协助监视土耳其的维族人，他们就会继续分享消息。

努尔梅特说，这名男子在今年古尔邦节前发了一条怪异讯息说：「我最近和你的儿子说过话。他经常打电话给我，告诉我他的喜悦和痛苦。我现在是你儿子最爱和最信任的人。他说你们应该要配合。」

3.见不到的儿子的商人阿迪尔

2014年，阿迪尔当时9岁的儿子不得不报名参加寄宿学校，并且只能在周末回家。阿迪尔说，维吾尔族儿童被规定只能就读新建的寄宿学校。没有将孩子送去就读的父母将因违法受到惩罚。

此后，他和妻子被送往「再教育营」。过程中，他们曾前往学校，在下课时探望儿子。阿迪尔当时很紧张，因为学校在窗户装上铁条，让他觉得儿子好像被放进动物园。他走出校园时得到保全同意问儿子说：「学校怎麽样？你吃得好吗？」他觉得儿子看起来很虚弱。接着他问是否可以去教室看看。他的儿子说不行，学校不允许。

4.妻儿被拘捕的伊德里斯

伊德里斯的妻子沙利想要和小儿子从伊斯坦布尔回到新疆，去探望她病危的母亲。一开始，伊德里斯恳求她不要去 ，因为他听说有维族人因出国而被拘留。但是沙利已下定决心，因为之前父亲过世时她不在场。看着视讯里生病的母亲，她泪流满面。沙利认为自己不会成为镇压的目标。她告诉伊德里斯：「我们既养孩子，也去上班！ 况且我们不反对中国共产党！」

沙利最终还是在乌鲁木齐机场降落时被拘留，并被带到家乡克拉玛依。虽然她在几天后就被释放，但警察紧紧跟着她。之后她告诉伊德里斯不会回到伊斯坦布尔，因为她「没时间」。一个月后，她失踪了。伊德里斯说，他后来得知妻子和儿子一起被送进了监狱。他表示，「我的大脑无法处理这种残酷的事。他们到底在做什麽？」

5.被迫离开孩子的梅里佩

29岁的梅里佩来自新疆和田市。她在学校学习护理时成绩优异，毕业后就考到执照，并在一家私立医院工作。婚后她决定要全心扶养孩子长大，让她的孩子成为有用的人。每天带儿子去学校时，她都趁机指导他如何做好事并善待家人。在家裡，她会陪孩子阅读有关穆斯林成功人士的书籍。她说：「和他们(家人)一起度过的每一分钟。我都清楚记得。」为了今年的古尔邦节，梅里佩买给她最小的儿子一件新的牛仔裤、条纹背心、绿色和银色领结。

但是一岁的阿布杜威利（Abduweli）是梅里佩在土耳其唯一的孩子。他从未见过四个哥哥和姐姐。梅瑞佩认为，她离开中国后，孩子们被安置在中国的一个国营孤儿院。她说：「如果神让我有机会和孩子说话，我有好多话要跟他们讲。最重要的是，我很抱歉。」

夏立民/罗法 (美联社等)