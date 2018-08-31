维族人受迫害 人权组织要求制裁中国

（德国之声中文网）人权观察（HRW）周一（9月10日）提出因对维吾尔族人的迫害，中国应受到国际社会的谴责和制裁。该组织公布了一份新报告。报告谴责北京大规模迫害新疆地区的穆斯林族群。

人权观察组织中国部主任理查森（Sophie Richardson）在一份通报中指出，"中国政府在新疆的侵犯人权行为达到了我们数十年来未曾经历的程度"。

人权观察在采访了数十名当事人及其亲属后得出结论：当局越来越频繁指令大规模拘押，这既包括正规监狱，也包括政治再教育营。理查森强调，有关被强迫进入再教育营的人数多达100万的报道是"可信的"。

安全力量在和田街头巡逻

今年8月，在日内瓦召开的联合国消除种族歧视委员会会议上，已有类似谴责，麦克杜格尔（Gay McDougall ）委员警告说，该地区已变成"某种大规模拘留营"。

中国驳回这一指控，称它"全然失实"。

大量证据

根据人权观察的这一最新报告，在新疆生活的大约1300万维族穆斯林中，很多人被强迫进入再教育营，学汉语、唱赞颂共产党的歌曲，他们在没有相关司法程序的情况下被拘留，无法得到辩护律师，也见不到家属。

拘留理由常常是所谓的与外国有联系，尤其是与被官方列入"敏感" 名单的那些国家。有的人居然会因使用WhatsApp而被拘。

人权观察组织中国部主任理查森（Sophie Richardson）

理查森指出，监狱之外，当局也通过严密和不间断的监控加强了迫害。她称，当局鼓励邻居相互监督；使用生物识别技术、人工智能和间谍软件的最先进监控系统；监控民众的官员和警察有100万人之巨。

鉴于存在着"大量证据"，人权组织要求对中国实施制裁。理查森表示，"如果不对中国政府施加压力，终止侵犯人权，它将会变本加厉"。她称，其它国家应致力于制定联合国人权理事会的共同措施，结成联盟，搜集、评估新疆发生的侵犯人权行为的更多罪证。她还要求，应对新疆地区党首陈全国及其他高官实施有目标的制裁，这些人要对人权侵犯现象负责。

由于维族人和汉人之间关系紧张，新疆被视为冲突源。在发生了2009年的流血动乱以及一系列恐怖袭击事件后，安全力量严厉对待维族人。这个有突厥血统的少数族群感觉自己在经济、政治和文化上受到占统治地位的汉人的压制。在1949年夺取政权后，中共将这个前东突厥斯坦作为新疆自治区并入版图。

凝炼/李鱼（德新社）