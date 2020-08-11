维持高关税 美国继续惩罚空客与欧洲农业

（德国之声中文网）欧盟委员会周四(8月13日)发表声明称，美方的决定令人失望；同时欧方也注意到，美国并没有扩大对欧洲产品加征关税的范围。欧委会发言人表示，新冠危机对航空业已经造成了巨大冲击，因此化解这场持续了十多年的争端尤为迫切。
美国政府周三表示，将维持对空客征收15%的关税。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer） 在华盛顿宣布了这个消息。对许多其他欧洲货物也继续征收25%的关税。莱特希泽以此拒绝了欧洲在解决欧美飞机制造商补贴问题上的尝试。在这个问题上欧美之间争端已久。
莱特希泽表示，欧盟并未采取必要的行动，以遵守世贸组织的决策。华盛顿现在将启动一个新程序，试图找到一个持久的解决方案。
空客公司称对美国维持惩罚性关税的决定 "深表遗憾"，并希望欧洲作出 "适当的回应"，以维护自身和欧洲生产商的利益。
德国果酱换希腊奶酪
莱特希泽还透露美方目前正在调整征收惩罚性关税的产品清单。名单将除去希腊奶酪和英国饼干，而德国和法国的果酱将从9月1日起被列入名单。
美国贸易代表莱特希泽
美国做出惩罚性关税的决定是基于世贸组织对空客接受欧盟非法补贴案的裁决。根据裁决，美国政府有权对价值75亿美元的商品征收高达100％的惩罚性关税。早在去年10月，美国已对来自欧洲的众多产品征收25%的惩罚性关税，其中包括德国和法国的葡萄酒、意大利的帕尔马奶酪和西班牙的橄榄油。
法国、英国的酿酒业代表周四都对美方维持惩罚性关税的决定表示遗憾和忧虑。已经退出欧盟的英国也表示，将继续寻求通过谈判来促使美方尽快降低关税。英国贸易大臣特鲁斯(Liz Truss)说，美国对欧洲加征的关税损害双方的产业及民众的生活水平，不符合任何人的利益。
文木/文山/达扬 (德新社，路透社)
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美欧盟友“相爱相杀”代价几何？
欧洲人高兴得太早了？
2018年3月8日，特朗普在几位钢铁工人代表的簇拥下，签署了征收钢铝关税的行政令。此令一出，欧盟方面立即采取行动，不久后华盛顿同意暂时“豁免”欧盟，期限为5月底。布鲁塞尔松了一口气，认为美国贸易战的主要矛头还是指向中国。
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盟友？钢铝关税照收不误！
然而有特朗普充当“导演”，剧情总会出现大反转：“豁免”期限未到，美国就宣布6月1日开始对欧盟钢铝产品分别征收25%和15%的关税。美国商务部长罗斯还警告道，如果布鲁塞尔选择“以牙还牙”，可能贸易冲突会继续升级。（图为德国一家钢产品加工车间）
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“这是世界贸易史上糟糕的一天”
欧盟委员会主席容克在美国宣布征税措施的当天这样说道。欧盟贸易专员马姆斯特罗姆宣布，将向世贸组织就美国钢铝税案提出申诉。不过同时布鲁塞尔也向WTO状告中国”以不公平手法要求在华欧企转让技术“。这位贸易专员表示，同时状告美中两国，说明欧盟公正，没有选边站。
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欧盟反击
在华盛顿宣布征税之前，布鲁塞尔就曾威胁，如果美方坚持相关决定，欧盟就会对一些美国产品征收惩罚性关税，其中包括花生酱、牛仔裤、威士忌酒和哈雷机车等。相关惩罚性关税从6月22日起已经生效。
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李维斯牛仔裤明天就涨价？
虽然欧盟针对美国产牛仔裤的关税已经开始执行，但是行业人士指出，这并不意味着相关服装的价格会立刻上扬。一方面，大多数牛仔裤产地早就不是美国了；另一方面，在服装产业，产品库存量大，而且商家都是提前一季订货。简言之，这次的惩罚关税对服装价格的影响非常有限。
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对农民的一万点伤害……
而在食品领域，贸易关税的影响就完全不同了。比如，在对欧盟出口玉米的国家中，美国排名第三，虽然这些玉米通常用作饲料，但是惩罚性关税可能导致美国产玉米在国际市场上供过于求从而价格下跌，这对于农民来说可能会是雪上加霜。
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哈雷“发烧友”请注意！
在欧洲市场上销售的美国产哈雷机车（Harley Davidson）价格目前一般在1万5到4万欧元之间，如果25%的关税完全转嫁到价格上，那么原本售价2万的摩托车可能会涨到2万5千欧元。
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特朗普拿欧洲汽车开刀？
除了钢铝产业之外，美国还在考虑对欧盟的汽车产业征收最高25%的进口税。特朗普表示，汽车制造这样的关键产业对于”我们国家的强大“至关重要。如果真的要征收高额进口税，首当其冲应该就是德国汽车制造商了。
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中美贸易战波及德国车企
汽车制造业对于德国经济来说至关重要，德国总理默克尔也是法兰克福车展这样的行业盛会上的常客（图为默克尔和戴姆勒总裁蔡澈在2017年车展上）。即使美国尚未真正对德国汽车“动手”，但是中国对美国产汽车的报复性关税已经开始对戴姆勒产生消极影响。因为戴姆勒在美国制造的一部分汽车也是销往中国的，所以这家原本就深陷柴油尾气丑闻之中的德国汽车制造商面临更多损失。
作者: 雨涵