维持高关税 美国继续惩罚空客与欧洲农业

（德国之声中文网）欧盟委员会周四(8月13日)发表声明称，美方的决定令人失望；同时欧方也注意到，美国并没有扩大对欧洲产品加征关税的范围。欧委会发言人表示，新冠危机对航空业已经造成了巨大冲击，因此化解这场持续了十多年的争端尤为迫切。

美国政府周三表示，将维持对空客征收15%的关税。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer） 在华盛顿宣布了这个消息。对许多其他欧洲货物也继续征收25%的关税。莱特希泽以此拒绝了欧洲在解决欧美飞机制造商补贴问题上的尝试。在这个问题上欧美之间争端已久。

莱特希泽表示，欧盟并未采取必要的行动，以遵守世贸组织的决策。华盛顿现在将启动一个新程序，试图找到一个持久的解决方案。

空客公司称对美国维持惩罚性关税的决定 "深表遗憾"，并希望欧洲作出 "适当的回应"，以维护自身和欧洲生产商的利益。

德国果酱换希腊奶酪

莱特希泽还透露美方目前正在调整征收惩罚性关税的产品清单。名单将除去希腊奶酪和英国饼干，而德国和法国的果酱将从9月1日起被列入名单。

美国贸易代表莱特希泽

美国做出惩罚性关税的决定是基于世贸组织对空客接受欧盟非法补贴案的裁决。根据裁决，美国政府有权对价值75亿美元的商品征收高达100％的惩罚性关税。早在去年10月，美国已对来自欧洲的众多产品征收25%的惩罚性关税，其中包括德国和法国的葡萄酒、意大利的帕尔马奶酪和西班牙的橄榄油。

法国、英国的酿酒业代表周四都对美方维持惩罚性关税的决定表示遗憾和忧虑。已经退出欧盟的英国也表示，将继续寻求通过谈判来促使美方尽快降低关税。英国贸易大臣特鲁斯(Liz Truss)说，美国对欧洲加征的关税损害双方的产业及民众的生活水平，不符合任何人的利益。

文木/文山/达扬 (德新社，路透社)

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