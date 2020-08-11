维持惩罚性关税 美国对欧洲示强

（德国之声中文网）美国政府将维持对空客征收15%的关税。美国贸易代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer） 在华盛顿宣布了这个消息。对许多其他欧洲货物也持续征收25%的关税。莱特希泽以此拒绝了欧洲在解决欧美航天补贴问题上的尝试。在这个问题上欧美之间争端已久。

美国贸易代表莱特希泽

莱特希泽表示，欧盟并未采取必要的行动，以遵守世贸组织的决策。华盛顿现在将启动一个新程序，试图找到一个持久的解决方案。

德国果酱换希腊奶酪

莱特希泽透露美方目前正在调整征收惩罚性关税的产品清单。名单将除去希腊奶酪和英国饼干，而德国和法国的果酱将从9月1日起被列入名单。

美国做出惩罚性关税的决定是基于世贸组织对空客非法补贴案的裁决。根据裁决，美国政府有权对价值75亿美元的商品征收高达100％的惩罚性关税。早在去年10月，美国已对来自欧洲的众多产品征收25%的惩罚性关税，其中包括德国和法国的葡萄酒、意大利的帕尔马奶酪和西班牙的橄榄油。

空客公司称对美国维持惩罚性关税的决定 "深表遗憾"，并希望欧洲作出 "适当的回应"，以维护自身和欧洲生产商的利益。

文木/达扬 (德新社，路透社)

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