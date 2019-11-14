维护表达自由 中国男子泼墨靖国神社无罪获释

（德国之声中文网）11月20日，东京地方法庭开庭审理中国男子在靖国神社泼墨案件。日本共同社中文版的报道称，"起诉书显示，现年54岁的胡大平8月19日下午闯入靖国神社，向拜殿的白色幕布泼墨。检方在开场陈述中指出，胡大平为了抗议合祀作为二战甲级战犯被处决的前首相东条英机等的靖国神社来到日本，带著装有墨水的塑料瓶，试图在神社牆壁与柱子上写下抗议文。

辩护方强调'被告不容许日本政府不就战争损失向中国道歉、以及靖国神社美化战争的做法，迫不得已进行了抗议'。对于泼墨行为，辩方主张'有正当理由'等。"

法官最后采信辩护律师的说法，认为"当事人行为为政治表达，这一表达行为受日本宪法保护。" 被告人胡大平被无罪释放。

"同为泼墨，结局大不同"

相关消息立即在中国多个网站被转发。多数网民为胡大平获释感到欣慰。11月15日，在日本等候审理的胡大平曾在其新浪博客发文声称："被捕后一直在受审，被检警方拉来拉去、戴铐、脚绳、缚腰，像对待猪狗一样被呼来喝去，人格尽失，尊严全无，太屈辱了，生不如死。我已几次萌死念。"

一些网友认为，胡大平无罪获释得益于"祖国的强大"，因此日本不得不"认怂让步"。

推特等境外社交媒体上则有网友对日本的独立司法表示赞赏，并感概"同为泼墨，在日中两国的结局大不相同。"2018年7月4日，一位名叫董琼瑶的女孩在上海向一幅中国领导人习近平画像泼墨，并同时通过推特进行网络直播。此后不久，董琼瑶的推特账号被关，她本人迄今为止下落不明。

靖国神社位于日本东京都千代田区，供奉着自明治维新时代以来战死的军人及军属。由于其中也供奉着二战后被处死的日本甲级战犯牌位，每当日本高层政治家参拜靖国神社，均会引起中韩等国政府的强烈抗议。在胡大平泼墨事件前，2011年年底，曾有一名中国籍男子向靖国神社一扇大门投掷燃烧瓶，导致部分门面被烧焦。