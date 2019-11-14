维护表达自由 中国男子泼墨靖国神社无罪获释

（德国之声中文网）11月20日，东京地方法庭开庭审理中国男子在靖国神社泼墨案件。日本共同社中文版的报道称，"起诉书显示，现年54岁的胡大平8月19日下午闯入靖国神社，向拜殿的白色幕布泼墨。检方在开场陈述中指出，胡大平为了抗议合祀作为二战甲级战犯被处决的前首相东条英机等的靖国神社来到日本，带著装有墨水的塑料瓶，试图在神社牆壁与柱子上写下抗议文。
辩护方强调'被告不容许日本政府不就战争损失向中国道歉、以及靖国神社美化战争的做法，迫不得已进行了抗议'。对于泼墨行为，辩方主张'有正当理由'等。"
法官最后采信辩护律师的说法，认为"当事人行为为政治表达，这一表达行为受日本宪法保护。" 被告人胡大平被无罪释放。
日本政界人士参拜靖国神社会引发中韩等国的抗议。图为2016年日防长在靖国神社。
"同为泼墨，结局大不同"
相关消息立即在中国多个网站被转发。多数网民为胡大平获释感到欣慰。11月15日，在日本等候审理的胡大平曾在其新浪博客发文声称："被捕后一直在受审，被检警方拉来拉去、戴铐、脚绳、缚腰，像对待猪狗一样被呼来喝去，人格尽失，尊严全无，太屈辱了，生不如死。我已几次萌死念。"
一些网友认为，胡大平无罪获释得益于"祖国的强大"，因此日本不得不"认怂让步"。
推特等境外社交媒体上则有网友对日本的独立司法表示赞赏，并感概"同为泼墨，在日中两国的结局大不相同。"2018年7月4日，一位名叫董琼瑶的女孩在上海向一幅中国领导人习近平画像泼墨，并同时通过推特进行网络直播。此后不久，董琼瑶的推特账号被关，她本人迄今为止下落不明。
靖国神社位于日本东京都千代田区，供奉着自明治维新时代以来战死的军人及军属。由于其中也供奉着二战后被处死的日本甲级战犯牌位，每当日本高层政治家参拜靖国神社，均会引起中韩等国政府的强烈抗议。在胡大平泼墨事件前，2011年年底，曾有一名中国籍男子向靖国神社一扇大门投掷燃烧瓶，导致部分门面被烧焦。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
东条英机
东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
土肥原贤二
1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
松井石根
松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
木村兵太郎
1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
广田弘毅
直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
板垣征四郎
1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
武藤章
侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
松冈洋右
在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
永野修身
作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
白鸟敏夫
白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
平沼骐一郎
1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
小矶国昭
小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
梅津美治郎
1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。
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被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？
东乡茂德
东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。
作者: Hao Gui