维护国家利益? 澳洲港资天然气收购案喊停

(德国之声中文网) 澳洲财政部长弗里登贝格 (Josh Frydenberg) 的决定显示了澳洲政府担忧中国在太平洋区的势力扩张，并试图阻挠中国参与重要基础建设项目。弗里登贝格週二 (11月20日) 透过声明指出﹕「我已将最终决定通知长江实业股份有限公司 (CK Asset Holdings Limited, CK Group) 领衔的联合集团。我认为他们提出收购APA集团一案违反澳洲国家利益。」

弗里登贝格解释作出这个决定的原因，主要因为如果同意此收购案，澳洲最重要的天然气传输业将被一间外国企业垄断。APA集团在澳洲拥有1.5万公里的天然气传输管线，大约佔澳洲天然气传输系统的56%。

他强调，此决定并不代表他对长江实业或任何公司有负面印象。 他说﹕「澳洲政府欢迎长江实业来澳洲投资，也期待该公司替澳洲经济带来的贡献。」

长江实业发言人佛斯顿 (Rhianna Fursdon) 在接受德国之声採访时指出，长江实业已告知APA集团于週二终止竞标收购案，并强调双方已就此事达成共识。APA集团週二也发表声明，强调即使在过去六个月曾有被收购的可能，它们仍然稳定地发展。该集团总裁佛雷瑟 ( Michael Fraser) 在声明中说﹕「既然长江实业终止收购案，我们将继续致力于集团业务的成长。」

长江实业由香港富商李嘉诚所创立，过去在中国大量投资。但自2014年起，渐渐将投资重心转往欧美。

然而，外界认为这个决定将使澳洲与中国间的关係更加紧张。澳洲八月已因安全顾虑，否决让中国电信巨头华为与中兴通讯参与澳洲的5G网路建设。此外，中国与澳洲在南太平洋的势力竞逐，也成为上週两个地区峰会的焦点。澳洲在APEC上宣布了一系列看似反制中国势力扩张的基础建设与防御计画。

此外，週二 (11月20日) 澳洲媒体报导中国今年对澳洲公司展开勐烈网攻，主要目的是为了窃取智慧财产。这项指控遭中国外交部批为不专业与不负责任。

杨威廉/李芊 (综合报导)