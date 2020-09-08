维护国安？回击中国？澳洲吊销中国学者签证

（德国之声中文网）华东师范大学教授、中国澳大利亚研究会常务副会长陈弘对路透社表示，收到了澳大利亚内政部的信件，告知他的澳大利亚签证被吊销。信中称，他被澳大利亚安全情报组织（ASIO ）认定，对澳洲国家安全带来威胁。

陈弘对路透社表示，拒绝接受这一评估，认为澳方在看待其与澳大利亚关系的问题上"犯了严重错误"，"我没有做也不会做任何威胁澳大利亚安全的事情"。

据澳大利亚广播公司（ABC，简称"澳广"）报道，另一名被吊销签证的学者是北京外国语大学澳研中心主任、中国澳大利亚研究会秘书长李建军。他也从澳方收到了一封类似的信件。

李建军在澳大利亚国立大学担任访问学者。该大学一名发言人对路透社表示，他已经于今年2月完成了其进修。

澳广在其报道中也提到，澳大利亚情报部门曾于今年6月下旬对4名中国驻澳记者的住所进行了突击搜查，其中包括中新社澳大利亚分社社长陶社兰和中国国际广播电台悉尼分社社长李大勇。澳大利亚安全情报组织怀疑，陶社兰、李大勇、陈弘、李建军等人与张智森（John Zhang）一案有关。

华裔张智森是工党议员莫索曼（Shaoquett Moselmane）的高级顾问，张智森被怀疑通过莫索曼在澳洲政坛渗透中国影响力。

澳广报道称，陶社兰、陈弘等4人都是张智森一个微信群的成员。澳大利亚联邦警察局正在调查张智森。张智森本人否认上述指控，在澳高等法院对澳大利亚联邦警察局的调查提出质疑。

中方指责澳方散布"白色恐怖"

中国外交部发言人赵立坚在周三（9月9日）例行记者会上针对6月时搜查一事表示，澳方所作所为"粗暴侵犯中国驻澳记者的正当采访权利，对记者及其家人的身心健康造成严重损害"。

据称，6月时遭到突击搜查的新华社、中央广播电视台总台和中新社驻澳大利亚记者其工作电脑、手机等物品被澳方扣押。新华社发文将该事件称为针对中方和友华人士的"白色恐怖"。

华裔澳籍女主播成蕾被拘捕

澳大利亚方面则于本周从中国紧急撤离最后两名驻华记者。这两名澳广（ABC）和《澳大利亚金融评论》（AFR）的记者此前被暂时禁止离开中国、并被中国国安人员约谈。据称，约谈内容是关于此前被捕的央视主持人成蕾一案。澳籍中国中央电视台主持人成蕾于上月因涉嫌威胁中国国家安全被拘留。

这些都让本来已经因为反间谍法、港区国安法、新冠病毒起源调查等问题遇冷的中澳关系进一步吃紧。

中国外交部和驻澳使领馆今年7月发通告，提醒中国公民密切关注澳大利亚安全风险，"近期谨慎前往"，敦促澳方"改弦更正"。在9月9日的记者会上，中国外交部发言人赵立坚要求澳方"立即停止野蛮无理行径，停止以任何借口对在澳中方人员骚扰打压"。

王凡/叶宣（路透社，澳广等）

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