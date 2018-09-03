维基解密：阿桑奇或被厄使馆驱逐

（德国之声中文网）维基解密周四晚间发表推文，引用"高级别消息来源"称，其创始人朱利安·阿桑奇将在几小时到几天内被驱逐出厄瓜多尔驻伦敦大使馆。

阿桑奇被美国指控泄露其政府机密文件，可能会在离开该大使馆后遭到逮捕。

厄瓜多尔因为牵涉总统莫雷诺的"INA文件"对维基解密作出指责。莫雷诺还指责阿桑奇一再违反他在厄瓜多尔伦敦大使馆的庇护条件。厄瓜多尔还怀疑，维基解密需要对莫雷诺的私密照片流传到社交媒体负责。

七年庇护

2012年，阿桑奇在瑞典遭到强奸指控，躲藏进厄瓜多尔驻伦敦大使馆，以避免被逮捕之后引渡到瑞典。此后，瑞典司法部门撤销了这些指控。但是，阿桑奇因违反保释条件逃离而可能在英国被捕。

阿桑奇表示，他担心被捕后会被引渡到美国。美国指控维基解密在2010年泄露其政府机密文件。不过，英国已经保证这位维基解密的创始人不会被引渡到让他面临生命危险的任何国家。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。这名被美国当局追捕长达7年、在厄瓜多尔大使馆屈身5年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。 作者: 文山



关系搞僵

关系恶化之后，厄瓜多尔多次试图驱逐阿桑奇。去年10月，阿桑奇起诉厄瓜多尔侵犯他的"基本权利"，限制他与外部世界联系。本周二，厄瓜多尔总统莫雷诺表示阿桑奇"一再违反"他在该大使馆的庇护条件，但他没有说厄瓜多尔是否会撤消对这位澳大利亚人的庇护。

"INA文件 "是今年2月份泄露并发布的文件合集。据称，这些文件披露了莫雷诺兄弟创建的离岸避税公司"INA 投资公司"的内部运作。大量的电子邮件、电话交流和银行收据被认为将厄瓜多尔总统及其家人与洗钱行为和离岸银行账户联系在一起。这一披露引发了国会对莫雷诺的腐败问题调查。

张平/苗子 （法新社，德新社）