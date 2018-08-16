维基解密员工离奇失踪

（德国之声中文网）维基解密在推特上说，坎普赫伊斯（Arjen Kamphuis）的朋友和同事都不知道他的去向。他最后一次出现是在8月20日，当时坎普赫伊斯正离开挪威北部博德(Bodo)的一家酒店。维基解密在推特上还指出，这位荷兰人有一张8月22日的机票，原本应到700公里之外的城巿特隆赫姆（Trondheim）搭乘飞机。他或是在博德、也有可能在乘火车前往特隆赫姆的途中，或者是在特隆赫姆神秘消失。

挪威警方的一名发言人不愿透露调查细节："我们不会推测可能发生的事情。"到目前为止没有发现坎普赫伊斯的任何踪迹。

从2012年开始，维基解密网站创办人阿桑奇多年来生活在厄瓜多尔驻伦敦大使馆中。英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2017年5月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 5月19日，瑞典检方宣布中止对阿桑奇涉嫌强奸案的调查。随后，阿桑奇在使馆阳台上发表讲话，表示这是他的一场重大胜利。这名被美国当局追捕长达7年、在厄瓜多尔大使馆屈身5年的传奇人物，这些年有着怎样的坎坷经历？

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2010年10月，伦敦 2010年11月28日起，阿桑奇参与创办的维基解密网站开始与一些国际新闻媒体合作发布一系列美国机密外交电报。此前，网站还披露了一系列美国在境外非法行径的信息。11月30日，瑞典方面指控阿桑奇涉嫌性侵，发布国际逮捕令；一周后，阿桑奇在伦敦向警方投案，但是否认这一指控。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2011年1月，伦敦 这张照片摄于伦敦的“前线俱乐部”。他手中持有的光盘包含有一些境外银行账户持有人可能逃税的信息。在这一年中，维基解密继续爆料，而阿桑奇也在伦敦多次出庭，但伦敦高等法院作出了将他引渡到瑞典的决定。这意味着他被进一步引渡到美国的可能性增大。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2012年12月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇上诉失败，英国最高法院2012年5月底裁定阿桑奇可以因强奸指控而被引渡到瑞典。随后，为避免被捕，他躲入厄瓜多尔大使馆寻求庇护。而厄瓜多尔也正式向他提供政治避难权。这一年，维基解密继续运作，阿桑奇的发色则明显变得灰白。图为12月20日，阿桑奇在厄瓜多尔使馆阳台上发表讲话。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2013年11月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 阿桑奇踏入大使馆后，就再也没能离开。在这一年中，困境中的阿桑奇通过网络视频连线，声援被判重型的美军士兵曼宁、以及同样因爆料而遭美国追捕的斯诺登。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2014年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 2014年夏天，阿桑奇通过律师申请撤消国际逮捕令，但是斯德哥尔摩检察院驳回了申请。本图摄于8月，厄瓜多尔外长帕蒂诺(Ricardo Patino)在使馆内与阿桑奇进行会晤。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2015年8月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密继续爆出各类猛料，而他的人身自由，也依然局限在小小的大使馆内。好消息是，伦敦警方撤消了使馆门前的24小时监视；坏消息是，他只要一离开厄瓜多尔驻伦敦大使馆，他依然会随时被逮捕。这也意味着他无法前往为他提供政治避难的厄瓜多尔本土。

这些年,岁月如何蚀刻了阿桑奇的容颜? 2016年2月，厄瓜多尔驻伦敦大使馆 这一年，维基解密的爆料力度丝毫不减，还在美国大选关键时期爆出对希拉里·克林顿不利的资料。这也引发了厄瓜多尔当局的不满，对他施以“断网”惩罚。这一年也有好消息：2月初，联合国一委员会裁定阿桑奇受到了不公正的“肆意拘禁”，不过英国、瑞典当局对此裁决并不买账。图为阿桑奇在大使馆阳台展示联合国裁决书。 作者: 文山



文木 / 乐然 （法新社，维基解密）