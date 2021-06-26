维基解密创始人阿桑奇被允狱中结婚

（德国之声中文网）维基解密创始人朱利安-(Julian Assange)被允许在英国的监狱中结婚。"朱利安和我现在获准在贝尔马什监狱结婚"，他的未婚妻斯特拉-莫里斯（Stella Moris）周五在Twitter上写道。"我松了一口气，但仍然很生气，因为有必要采取法律行动来阻止对我们的基本结婚权利的非法干涉。"

阿桑奇创立的维基解密平台周四晚间曾透露，这对夫妇在 "基本上被阻止结婚 "后采取了法律行动。莫里斯解释说，英国政府现在已经 "松口 "了。惩教署的一位发言人说，阿桑奇的申请是以 "与其他被拘留者一样 "的方式处理的。

莫里斯是阿桑奇的前律师。与后者有两个孩子。现年50岁的澳大利亚人阿桑奇已经在伦敦被关押了两年半的时间。他在美国被指控从事间谍活动，并在维基解密上发布有关伊拉克和阿富汗战争的秘密文件。这些文件包含有关美国在这些国家的行动的爆炸性信息，包括杀害平民和虐待囚犯。

美国正在要求引渡阿桑奇。如果在美国被定罪，他将面临长达175年的监禁。10月，该案的上诉程序在伦敦开始。美国当局正在挑战1月份的一项裁决，在该裁决中，英国法院以自杀风险高为由，禁止将阿桑奇引渡到美国。

观看视频 01:35 艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

（法新社）

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