 维基解密创始人阿桑奇被允狱中结婚 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2021

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维基解密创始人阿桑奇被允狱中结婚

维基解密创始人朱利安-阿桑奇仍然是美国的头号通缉犯，他仍然要在伦敦继续牢狱的生活。但现在对于他来说，这种生活有了新的希望——英国当局宣布允许阿桑奇狱中结婚。

维基解密创始人朱利安-阿桑奇(Julian Assange)被允许在英国的监狱中结婚（资料图片）

维基解密创始人朱利安-阿桑奇(Julian Assange)被允许在英国的监狱中结婚（资料图片）

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英国媒体报导，维基解密创办人阿桑奇（Julian Assange）在藏匿于厄瓜多驻伦敦大使馆的期间，和他的律师莫里斯（Stella Morris）相恋并诞下两子。如今，他的未婚妻担忧他在监狱中染上新冠病毒，呼吁英国政府释放阿桑奇。

英国法院裁定，因为精神健康原因，维基解密创始人阿桑奇不能被引渡到美国。2010年，维基解密发布了数十万份秘密文件，因此遭到美国指控。如果指控罪名成立，他可能被判最高175年监禁。

近十年来，阿桑奇不是躲在伦敦的厄瓜多尔大使馆，就是被关押在英国监狱里。但是，他的个人生活倒没有闲着。他和自己的律师莫里斯相恋并生下两个儿子。现在，两人计划在监狱里结婚，婚期定在7月3日他的50岁生日之前。

1月4日，伦敦一法院裁决是否将阿桑奇引渡给美国。联合国酷刑问题特别报告员梅尔策（Nils Melzer）此前在接受德国之声的采访中抨击这是一种政治审判、缺失法治。    

厄瓜多尔驻伦敦大使馆曾给予这位国际著名爆料者提供保护。而现在，这个南美国家立场大变。 

（德国之声中文网）维基解密创始人朱利安-(Julian Assange)被允许在英国的监狱中结婚。"朱利安和我现在获准在贝尔马什监狱结婚"，他的未婚妻斯特拉-莫里斯（Stella Moris）周五在Twitter上写道。"我松了一口气，但仍然很生气，因为有必要采取法律行动来阻止对我们的基本结婚权利的非法干涉。"

阿桑奇创立的维基解密平台周四晚间曾透露，这对夫妇在 "基本上被阻止结婚 "后采取了法律行动。莫里斯解释说，英国政府现在已经 "松口 "了。惩教署的一位发言人说，阿桑奇的申请是以 "与其他被拘留者一样 "的方式处理的。

莫里斯是阿桑奇的前律师。与后者有两个孩子。现年50岁的澳大利亚人阿桑奇已经在伦敦被关押了两年半的时间。他在美国被指控从事间谍活动，并在维基解密上发布有关伊拉克和阿富汗战争的秘密文件。这些文件包含有关美国在这些国家的行动的爆炸性信息，包括杀害平民和虐待囚犯。

美国正在要求引渡阿桑奇。如果在美国被定罪，他将面临长达175年的监禁。10月，该案的上诉程序在伦敦开始。美国当局正在挑战1月份的一项裁决，在该裁决中，英国法院以自杀风险高为由，禁止将阿桑奇引渡到美国。

观看视频 01:35

艾未未聲援阿桑奇：“還他自由！”

（法新社）

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