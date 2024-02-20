维基解密创始人阿桑奇是否会被引渡？

（德国之声中文网）本周二，就是否引渡阿桑奇问题再度展开听证时，阿桑奇已经在英国贝尔马什监狱度过了整整1776天。而被关进监狱之前阿桑奇就已经失去了行动自由，他在厄瓜多尔驻伦敦大使馆里申请庇护，并在使馆中逗留了七年之久。按照美国检察机构的说法，如果阿桑奇被引渡美国，他有可能将被监禁175年。

伦敦高等法院此次听证的主题是：阿桑奇是否已经用尽了所有可能的法律手段，以抗衡美方的引渡申请？他是否还可以继续在英国法庭抗争？

如果高等法院同意将阿桑奇递解至美国，那么，按照美国反间谍法案，阿桑奇将在美国接受审判。这项法律是一百多年前制定，目的是在一战期间惩处叛国者和间谍。立法至今，还从未有过依据该法律对记者进行审理判决的先例。美方的指控是：阿桑奇伙同吹哨者曼宁窃取并公开发布了有关驻伊和驻阿美军的机密资料。美国有关当局称，这种泄密行为给美国情报人员带来了生命危险。2010年，时任美国副总统、现任美国总统的拜登曾称阿桑奇是一名"高科技恐怖分子"。

维基解密披露的美军在伊拉克滥杀无辜平民的视像资料震惊了世界。

不过，有关数据被全部泄露，并非阿桑奇的责任。2010年，维基解密曾同多家知名媒体，包括《纽约时报》、英国《卫报》、法国《世界报》、德国《明镜》周刊以及西班牙《国家报》等媒体共同对这些被泄露的资料从新闻角度进行过梳理，而参与这项工作的一名记者在其一本书中透露了数据库的密码。维基解密则是在此后才正式发布上述资料的。迄今为止，美国政府也没有提供证据，显示有人因为文件泄密事件而遭遇了危险。

美国政府还曾尝试过拒绝承认阿桑奇的记者身份。美国方面称，阿桑奇发布了大量文件，却没有说明这些文件之间的相互关联，因此他只是一名黑客而并非记者。但事实却是，阿桑奇获得了一系列新闻奖项。但对美国检方来说，这一切显然毫无意义：反间谍法并不会将记者与其他人区别对待。

赤裸裸的真相

不争的事实却是，维基解密所发布的信息令美国政府陷入极其尴尬的境地。数十万份文件从另外一个视角向世人展示了美军不加掩饰的血腥行为。美军那些被掩饰的战争罪行得以曝光，死伤平民的数量也远远高于五角大楼的公开数据。

但作为一个充满生机的民主政体，本应承受得住这样的曝光行为。至少大多数人权组织和记者权益组织都持这样的观点，其中包括大赦国际、保护记者委员会以及记者无疆界组织。国际记者联合会和欧洲记者联盟本周三发表联合声明警告称："对阿桑奇的持续迫害，是对全球新闻自由的威胁。"欧洲记者联盟主席塞维尔（ Maja Sever）表示："记者及记者工会从一开始就注意到，阿桑奇之所以被视为眼中钉，就是因为他做了多数记者都会做的日常工作，即找到吹哨者，并将犯罪行为公布与众。"

全球性的声援行动

全球范围内，反对美国迫害阿桑奇，并要求释放阿桑奇的呼声越来越高。伦敦开庭前一周，澳大利亚议会通过了要求释放澳大利亚公民阿桑奇的决议案，该决议也得到了澳大利亚总理阿尔巴尼斯的支持。意大利首都罗马决定授予阿桑奇荣誉市民称号。在美国，35名法学教授联名致函司法部长加兰德，表示依据间谍法对阿桑奇展开司法追究，有悖美国宪法第一修正案有关保障新闻和言论自由的规定。

大赦国际德国分部副主席米尔（Christian Mihr）也对德国之声表示："阿桑奇事件是个事关新闻自由和基本人权的原则性问题。阿桑奇并没有犯罪，维基解密披露了践踏人权的行为，而这绝不是犯罪行为。" 阿桑奇庭审第一天，大赦国际和记者无疆界组织将联合在柏林美国大使馆前举行抗议集会。

德国政界的批评呼声

德国政治家当中，对阿桑奇遭遇表示不满的人也大有人在。绿党籍议员卢克斯（Max Lucks） 对德国之声表示，阿桑奇是一名政治犯。他表示，过去五年当中，阿桑奇一直被关押在英国戒备森严的贝尔马什监狱中，而且随时都有可能被引渡到美国受审，"这本身就是一种酷刑，关押阿桑奇先生，完全没有任何站得住脚的理由。这完全是出于政治动机。"同卢克斯持相同观点的还包括，联合国前酷刑问题报告官梅尔泽（ Nils Melzer）以及德国前外长加布里尔（ Sigmar Gabriel）。

两年前，卢克斯曾同八十多名德国议员共同致函英国议会，呼吁释放阿桑奇。这封联名信开宗明义地写道："记者绝不应因其本职工作而遭到迫害和惩罚。任何地方都不允许发生这样的事情。"联名信签署者们表示："阿桑奇一旦被遣返和判决，可能会对新闻自由和调查性新闻带来可怕后果，我们对此深表忧虑。"但英国方面并没有对此做出回应。

西方被指责"双重标准"

联名信签署者之一海德（ Peter Heidt）是自民党议会党团代表团人权事务发言人。海德表示，每当他在国外讨论人权问题时，常常会有人以维基解密创始人阿桑奇的例子反唇相讥。这些人常常会说，德国以及西方国家在搞双重标准。海德接受德国之声采访时表示："你到处都能听到这样的说法，无论你怎么解释，都没有用。"

过去几年来，每逢海德在联邦议院发表演说，都用以这句话作为结尾："在此我要强调一下，应当立即释放阿桑奇。"无论是海德，还是卢克斯，他们两位都是执政党的成员。但是由红黄绿三党组成的联合政府却很少就阿桑奇问题表态。2022年夏季，德国议员发表联署信之后数星期，联邦议院通过了一项谴责议案，称"对记者的迫害就是对新闻自由的侵犯"。海德不断呼吁联邦政府付出努力，促成阿桑奇的获释，并阻止美方的引渡请求。

德国政府对"引渡审理"予以关注

在回应相关问题时，联邦政府只是表示，政府一直在密切关注有关阿桑奇的引渡审理以及相关的讨论。去年年底，联邦政府回复左翼党相关提问时写道：原则上，政府不会就进行中的法庭审理以及政府代表间的会谈内容发表评论。

去年十二月，德国外交部发言人曾在新闻发布会上表示："我们对新闻自由的理解不同于美国方面的定义。阿桑奇先生的所作所为，在我们这里不是违法行为。"这也是迄今为止联邦政府就阿桑奇事件发表的最尖锐的评论。

这位发言人还表示，相关的诉讼最终有可能会被提交欧盟人权法庭。但即便如此，对阿桑奇来说，这也只是一个小小的慰藉：因为旷日持久的庭审过程中，他还是会被继续关押在英国监狱中，尽管他已经度过了12年没有自由的日子。调查记者瓦尔拉夫（ Günter Wallraff）表示："他们是在有意拖延时间，目的是让阿桑奇慢慢死去。"

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