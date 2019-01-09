维基百科18岁 在华处境依旧难

18年前，2001年1月15日，维基百科问世。这一网络参考工具在中国享有何种地位、受到何种监控及封锁？
（德国之声中文网）从2015年起，维基百科中文网页在中国遭封。维基百科的德文或英文版本目前虽未被封，但同样无法打开涉及中国敏感话题的网页。例如，有关1989天安门大屠杀议题的内容均被删锁。
中文维基百科网页上有100多万篇文章，约为德文网页的一半。由于只能借助一个特殊的通道软件才能打开中文版维基百科，因此，中国人多半会使用别的网络百科词典，其中最著名的有互动百科和百度百科。在运作方式上，这两种网络百科虽酷似维基百科，但均完全奉行中国的新闻检查规定。被中国政府确定为有问题或敏感的内容，根本就不会出现。
在中国，维基百科有260万登记用户。中国竞争对手互动百科的登记用户约有5倍之多，近1200万；百度百科的登记用户也3倍于中文版维基百科。作为来自西方的网络产品，维基百科在中国处境艰难。
维基百科意味着：聪明人让全世界都能分享他们的知识，同时每个人也都能参与。但是科学家鲁道夫·施托伊贝尔（Rudolf Stöber）认为，这一在线知识网络在15年后依然存在薄弱环节。 (16.01.2016)