维基百科18岁 在华处境依旧难

（德国之声中文网）从2015年起，维基百科中文网页在中国遭封。维基百科的德文或英文版本目前虽未被封，但同样无法打开涉及中国敏感话题的网页。例如，有关1989天安门大屠杀议题的内容均被删锁。

中文维基百科网页上有100多万篇文章，约为德文网页的一半。由于只能借助一个特殊的通道软件才能打开中文版维基百科，因此，中国人多半会使用别的网络百科词典，其中最著名的有互动百科和百度百科。在运作方式上，这两种网络百科虽酷似维基百科，但均完全奉行中国的新闻检查规定。被中国政府确定为有问题或敏感的内容，根本就不会出现。

在中国，维基百科有260万登记用户。中国竞争对手互动百科的登记用户约有5倍之多，近1200万；百度百科的登记用户也3倍于中文版维基百科。作为来自西方的网络产品，维基百科在中国处境艰难。