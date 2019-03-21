维基百科在华全面遭禁

（德国之声中文网）多家国际媒体报道说，不仅是中文版，维基百科的其它各语言版本也在中国被封。

这些媒体所引述的消息源包括Tor项目（Tor Project）框架下名为"OONI" （Open Observatory of Network Interference） 的测试结果。

OONI测试结果称，2019年4月，多种语言版本的维基百科在中国被封锁。此前，除了中文版之外的大多数维基百科语言版本都可在中国被访。OONI数据显示至少从2016年11月10日开始中文版维基百科被封。

另一个消息源则是Greatfire.org所进行的测试结果。该结果显示，自2019年4月22日以来，维基百科英文版在中国被屏蔽。

以科技信息为主的网络平台CNET周三（5月15日）引述维基媒体基金会联络官Samantha Lien说："4月下旬，维基媒体基金会确认，维基百科在中国不再能登陆。经仔细分析内部数据流通报告后，我们可以确认，目前维基百科各语言都受到屏蔽。"

据CNET报道，中国并非唯一一个全面禁止维基百科的国家：土耳其自2017年4月屏蔽了维基百科。此外，俄罗斯、沙特阿拉伯和委内瑞拉曾在一定时间内封锁该网站。

计算机期刊PC Mag在相关报道中预计，维基百科在中国的全面封禁或许是暂时的。今年1月，微软搜索引擎"必应"曾一度因不明原因在中国被封锁。