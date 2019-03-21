 维基百科在华全面遭禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.05.2019

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维基百科在华全面遭禁

据Tor Project以及Greatfire.org测试结果，多种语言版本的维基百科自2019年4月在中国被封锁。此前，中文版维基百科已在华被禁。

Symbolbild Wikipedia (picture-alliance/dpa)

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据一名知情人士透露，微软搜索引擎必应（Bing)上周在中国一度无法使用的原因可能是技术错误，而非有意遭到封锁。Bing被“错封”了吗？中国当局和微软目前尚未对此置评。 (28.01.2019)

18年前，2001年1月15日，维基百科问世。这一网络参考工具在中国享有何种地位、受到何种监控及封锁？ (15.01.2019)

维基百科及其相关计划在被中国当局封杀一年多后，日前在大陆终于可以重新访问。但用户访问的程度与范围因不同地区，使用不同网络供应商(ISP)而异。究竟本次解封是中国当局放宽限制，还是昙花一现，仍然有待观察。 (17.11.2006)

中国用户又能上维基百科(Wikipedia)了，人们在惊喜之余，纷纷猜测着这次解冻的原因和维基百科在中国无法预料的未来。几周以前，互联网的自由百科全书－维基百科的创始人吉米.威尔士(Jimmy Wales)还表示决不向中国政府妥协，因为中国政府对网络的审查“违背了维基信念”，对维基“要么全接受，要么全不接受”，维基百科不会对网页中出现的政治敏感话题作出修改。 (13.10.2006)

由全球最大的网上百科全书“维基百科”（Wikipedia）中文社群所举办的第一届“中文维基年会”现正接受报名。活动将于本年8月26至27日在香港中文大学举行。对于本次年会，本台记者采访了2006中文维基年会香港工作小组负责人卢荣基先生。 (15.08.2006)

（德国之声中文网）多家国际媒体报道说，不仅是中文版，维基百科的其它各语言版本也在中国被封。

这些媒体所引述的消息源包括Tor项目（Tor Project）框架下名为"OONI" （Open Observatory of Network Interference） 的测试结果。

OONI测试结果称，2019年4月，多种语言版本的维基百科在中国被封锁。此前，除了中文版之外的大多数维基百科语言版本都可在中国被访。OONI数据显示至少从2016年11月10日开始中文版维基百科被封。

另一个消息源则是Greatfire.org所进行的测试结果。该结果显示，自2019年4月22日以来，维基百科英文版在中国被屏蔽。

以科技信息为主的网络平台CNET周三（5月15日）引述维基媒体基金会联络官Samantha Lien说："4月下旬，维基媒体基金会确认，维基百科在中国不再能登陆。经仔细分析内部数据流通报告后，我们可以确认，目前维基百科各语言都受到屏蔽。"

据CNET报道，中国并非唯一一个全面禁止维基百科的国家：土耳其自2017年4月屏蔽了维基百科。此外，俄罗斯、沙特阿拉伯和委内瑞拉曾在一定时间内封锁该网站。

计算机期刊PC Mag在相关报道中预计，维基百科在中国的全面封禁或许是暂时的。今年1月，微软搜索引擎"必应"曾一度因不明原因在中国被封锁。

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