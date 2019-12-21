维基百科土耳其重新上线

（德国之声中文网）遭到封锁近三年之后，维基百科周三（1月15日）被土耳其解禁。随着土耳其官方公布宪法法院的相关裁决之后数小时，维基百科在土耳其即可正常访问。

上个月，土耳其宪法法院以10比6的表决结果，裁定封锁维基百科的行为侵犯言论自由。安卡拉和伊斯坦布尔的网民称，裁决公布之后几个小时后就可以浏览维基百科。

2017年4月，土耳其封锁维基百科，理由是，维基百科拒绝删除网页中土耳其政府协助恐怖组织的内容，并称这是一场"诽谤运动"。

根据土耳其的一项法律，安卡拉有权封锁被视为对国家安全威胁构成威胁的网站。

中央社报道，维基百科的创始人 (Jimmy Wales)对判决结果表示欢迎，他在推特上传了之前在伊斯坦布尔的一张旅游照片，配的文字是："土耳其，欢迎回来"。

活动人士指责土耳其对打压言论自由。2016年，土耳其发生针对总统埃尔多安政权的军事政变失败后，当局加大了镇压力度。

许多网站仍然被土耳其封杀，由于网页有侮辱土耳其国家创始人凯末尔的内容，YouTube在土耳其也被封了两年。

土耳其并非是唯一一个封杀维基百科的国家。以科技信息为主的网络平台CNET指出，俄罗斯、沙特阿拉伯和委内瑞拉曾在一定时间内封锁该网站。而自去年4月，维基百科的多种各语言版本在中国被封。此前，中文版维基百科已在华被禁。

文木/夏立民（路透社、法新社）