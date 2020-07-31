维园悼六四24人被控  黄之锋斥为扣护照

（德国之声中文网）香港维园六四烛光晚会今年首度被禁，当晚仍有多名支联会常委及大批港人自发进入维园集会。继多名民主派人士被控「煽惑他人参与未经批准集结」罪，警方周四（6日）再票控24人干犯「明知而参与未经批准集结」，案件暂定9月15日在西九龙裁判法院提堂，警方表示不排除更多人被捕。

这次被票控人士包括11名支联会常委李卓人丶何俊仁丶邹幸彤丶蔡耀昌丶张文光丶麦海华丶尹兆坚丶赵恩来丶梁耀忠丶梁锦威和梁国华；以及13名民主派人士胡志伟丶朱凯迪丶梁国雄丶何秀兰丶郭永健丶陈皓桓丶黄之锋丶罗冠聪丶岑敖晖丶何桂蓝丶袁嘉蔚丶梁凯晴和张昆阳。

其中支联会主席李卓人罪名「一开三」，除了「煽惑他人参与未经批准集结」和「明知而参与未经批准集结」，还被控多一项「举办一个未经批准集结」罪。连同之前因去年8月18日维园流水式集会丶10月1日港岛游行，以及10月20日九龙游行後而被警方控告，李卓人合共身负九项控罪。

事实上，24人中不少本身已有其他控罪在身。《明报》引述朱凯廸表示，估计警方有意扩大检控范围，警方可能欲以此为由扣押一众被告的护照。

因煽惑他人包围警总案被禁止出境的黄之锋，也在脸书发文指「政权总是无所不用其极的，让我们为着应付官司疲於奔命」，他称司法程序漫长，忧虑即使包围警总案完结，律政司仍藉此宗案件限制他出境，阻止他们向世界讲出真相。

被控者多人参选立法会选举被DQ

另一点值得留意的是，是次被控的民主派人士之中，包括多名参选立法会选举被DQ者。其中高票胜出民主派初选的前记者何桂蓝在脸书称，港府一方面取消选举丶操控「临立会」议题，转移抗疫不力的视线，另一方面却针对抗争阵营清算，认为必定会陆续有来。

今年6月1日，香港警方以疫情和「限聚令」为由发出反对通知书，首次禁止支联会在维园举办六四集会。6月4日当天，维园有铁栏围封，支联会成员及大批香港市民不理会警方的禁制，依然进入场内举起烛光。

事前有消息指，警方理解六四晚会对部分市民有标志性历史意义，「会以容让和温和手法处理」悼念活动，如能确保安全丶和平，警员不会进入维园驱散。当晚在维园现场，警方多次播放「禁止多於8人聚集」的限聚令讯息，但未有作进一步行动，气氛大致和平。

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李澄欣/杨威廉（综合报导）