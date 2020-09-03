维园悼六四被控  黄之锋等人今出庭

（德国之声中文网）周二（9月15日），黄之锋和其他23名活动人士上庭应诉。他们被指控今年6月未经批准集结纪念1989年天安门民主运动。

一同出庭应诉者包括资深民主活动人士黎智英、李卓人、何俊仁和梁国雄等，被控罪名是"煽惑他人参与未经批准集结"和"明知而参与未经批准集结"。案件将押后至10月15日再审。如果被控制罪名成立，最高刑期为七年。

出庭前，黄之锋在推特上写道："无论审判结果如何，我不会后悔参加纪念被暴政镇压的民主运动的活动。"

众被告原本获无条件保释，控方今表示被告中罗冠聪和张崑阳现已离港逃往，申请就其他被告添加不得离港的限制，被主任裁判官罗德泉拒绝。

自1990年到2019年，每年6月4日，香港支联会都在维多利亚公园组织烛光悼念晚会。这是迄今世界上规模最大的悼念活动，每年参加人数为数万至十数万人不等。

从今年6月1日，香港警方以疫情和"限聚令"为由发出反对通知书，首次禁止支联会在维园举办六四集会。6月4日当天，维园有铁栏围封，支联会成员及大批香港市民不理会警方的禁制，依然进入场内举起烛光。

1989年春，中国爆发大规模民主抗议运动。6月4日，中共调遣军队用坦克和机枪对这场运动进行了血腥镇压。据保守估计，至少有数百人在镇压中遭到屠杀。



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张平/ 达扬 （德新社）

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