德语媒体：“残酷的现实政治”

《明镜周刊》的一篇分析文章关注了联合国人权理事会近日关于新疆人权问题的投票，称其是“中国的力量展示”和“残酷的现实政治”。德国《时代周报》则关注了台湾不断下降的出生率，称台湾从美国获得现代武器，以便面对中国防卫自己，但台湾存在“一个根本问题：年轻人越来越少”。