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主要分布在中国西北部的一个民族。
绝大部分维吾尔人信奉伊斯兰教。
有评论认为，习近平的新疆政策和他的新冠政策是共通的。 “清零”政策以和新疆再教育营完全相同的原理和技术运转。
中國境內反封控抗議運動受到全球關注，美國白宮表示拜登「正在觀察此事」，並重申「清零」非有效的防疫政策。留美華人、維吾爾人也在洛杉磯舉辦燭火晚會，聲援中國抗爭運動，他們帶著哪些訴求？
聯合國一個委員會24日發佈聲明，敦促中國政府立即釋放被關押在新疆拘留設施中的人士，並向受害者提供補救跟賠償。專家認為，此舉將進一步在相關議題上向中國施壓。
网络安全公司Lookout最新发布的一份网络安全报告说，在许多维吾尔语的应用程序中检测到中国的间谍软件。这些间谍软件让黑客能够收集用户隐私数据，包括位置、联系人、通话记录、短信和文件，还可以拍照和记录通话。
德国总理肖尔茨将于周四启程前往北京。本周二，人权组织和维吾尔社团在柏林举行新闻发布会，呼吁肖尔茨在北京公开提及中国恶劣的人权记录。与此同时，中国异议人士也发表联署信，敦促肖尔茨取消访华计划，以免向世界发出错误信号。
周一，包括德国等主要西方国家在内的50个联合国成员国发表联合声明，谴责中国在新疆有系统地践踏维吾尔等穆斯林少数民族的人权，要求中国当局立即释放"被剥夺了自由权利的人"。
联合国人权理事会10月6日以些微票数否决针对新疆人权情势进行辩论，但本来投了弃权票的乌克兰隔天却改变心意，表示要改为「赞成立场」。
《明镜周刊》的一篇分析文章关注了联合国人权理事会近日关于新疆人权问题的投票，称其是“中国的力量展示”和“残酷的现实政治”。德国《时代周报》则关注了台湾不断下降的出生率，称台湾从美国获得现代武器，以便面对中国防卫自己，但台湾存在“一个根本问题：年轻人越来越少”。
聯合國人權理事會6日以些微票數否決針對新疆人權情勢進行辯論。海外維吾爾人表示失望，並對人權理事會的公信力提出質疑。專家認為，投票結果凸顯中國話語權的影響力。
外交人士周一证实，美英等国要求联合国人权理事会就中国新疆维吾尔族及其他穆斯林少数民族人权问题进行讨论。但相关决议草案必须先获得意见分歧的理事会成员国通过。
加拿大「公民實驗室」週二（9月13日）發布報告指出，中國警方自2016年起，可能在西藏收集了90萬至120萬份的DNA樣本。專家告訴德國之聲，中國當局可能以此對當地人民進行社會控制。
中國週二（9月13日）再次抨擊聯合國人權高專日前發布的新疆人權報告為「抹黑」，並宣讀了一份來自21個國家支持的聯合聲明。有哪些國家聲援北京呢？
在中國多地持續封城之際，新疆伊寧市因已封城長達40天，當地居民紛紛在社交媒體上向外求援。專家認為，中國之所以堅持清零政策，是因為該政策已成意識形態問題。
周四，联合国任命奥地利外交官福尔克·图尔克（ Volker Türk）为新一任人权事务高级专员，接替上周离任的巴切莱特。图尔克对前不久刚刚发布的新疆人权报告会采取怎样的立场，尤为引人关注。
联合国人权高专发布的新疆问题报告，继续引发德语报刊的高度关注。《法兰克福汇报》指出，联合国交了作业，现在轮到世界各国采取实际行动了。《南德意志报》认为，在普世人权等问题上，意识形态鸿沟正在扩大，许多国家都必须要明确站队。
各方期盼已久的新疆人权报告，终于在人权高专巴切莱特卸任前的最后一刻正式发布。这份午夜出台的报告书虽然没有新闻发布会，联合国方面也没有为此做任何官方表态，但却引起了德语媒体的更多关注。
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