美媒：中国疑在迪拜设「境外黑牢」 内有维吾尔人士

中国异议人士王靖渝的未婚妻、26岁的吴欢接受美联社专访时称，自己曾被监禁在迪拜的一间由中国管理的祕密监狱内，狱友还包含维族人士。中国及阿联酋皆否认该指控，但吴欢提供了她接受中国官员问讯的录音等证据。