为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

维吾尔

主要分布在中国西北部的一个民族。

绝大部分维吾尔人信奉伊斯兰教。

Tajik President Emomali Rakhmon and high-ranking military officials attend a parade near the border with Afghanistan in the town of Khorog (Khorugh), Tajikistan September 30, 2021. Press Service of President of Tajikistan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

心忧IS维吾尔战士渗透 中国为塔吉克警方建基地 29.10.2021

据法新社报道，由于对阿富汗塔利班政权控制极端组织的能力存有疑虑，中国将在塔吉克邻近阿富汗边界地点为塔吉克警方建一个基地。
UN Flagge an einem Fahrzeug der UNRWA , United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Gaza Field Office . 14.06.2011 UN flag on a vehicle of the UNRWA , United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East Gaza Field Office . 14.06.2011 Gaza Stadt Palaestinensische Gebiete PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxImo/photothekx UN Flag to a Vehicle the UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East Gaza Field Office 14 06 2011 UN Flag ON a Vehicle of The UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in The Near East Gaza Field Office 14 06 2011 Gaza City Palestinian Areas PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImo photothekx

联合国：欧美再批新疆人权 新增17国支持中国 22.10.2021

43个国家呼吁中国充分尊重新疆维吾尔族权利，要求中国立即允许独立观察员进入新疆。但另外有62国称新疆是中国的内部事务，支持中国立场的国家比去年多了17个。
TOPSHOT - Communist Party Secretary of Beijing, Cai Qi, lights the cauldron during the Olympic flame welcoming ceremony ahead of the Beijing 2022 Winter Olympics, in the lobby of the Olympic Tower in Beijing on October 20, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

盼选手响应 维族团体再吁抵制北京冬奥 21.10.2021

2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
Police officers stand at the outer entrance of the Urumqi No. 3 Detention Center in Dabancheng in western China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region on April 23, 2021. Urumqi No. 3, China's largest detention center, is twice the size of Vatican City and has room for at least 10,000 inmates. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

澳智库：中国透过「运动式执法」强化新疆基层统治力 19.10.2021

澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。
Uyghur Muslim women wearing Islamic dress in shopping street in the city Kashgar / Kashi, Xinjiang, China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY 333DG8K8 Uyghur Muslim Women Wearing Islamic Dress in Shopping Street in The City Kashgar Kashi Xinjiang China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

美媒记者深入新疆：放松管制 恐惧仍在 11.10.2021

美联社今年4月受中国政府邀请前往新疆採访，报导10日刊出，记者发现新疆的监视管控已不像过去一样密佈，但当地民众的生活似乎仍受到各种限制。

媒体：美国企业参与中国转移新疆维族劳工 09.10.2021

关于中国新疆地区的强迫劳动及其对全球供应链的影响的辩论仍在继续之时，路透社报道称，美国遥控器制造商环球电子公司与新疆当局达成协议，将数百名维吾尔族工人运送到其位于中国南部的工厂。
A farmer harvests in a crop field in Yili, Xinjiang Autonomous Region, October 3, 2015. The world's largest makers of tractors and combines are finding a rare opportunity for growth in China despite a sharp slowdown in the world's No. 2 economy, with big farm machines in demand as the rural labor force shrinks and plot sizes grow. Picture taken October 3, 2015. REUTERS/China Daily CHINA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN CHINA TPX IMAGES OF THE DAY

媒体：中国转移新疆维族劳工实例首次曝光 08.10.2021

路透社发布调查报道揭露美国遥控器制造商环球电子(UEI)与新疆当局达成协议，将数百名新疆维族劳工转移至中国南部广西钦州市的工厂。这也是人权团体关心被转移的维族劳工「强迫劳动」首个被证实的案例。
Police officers stand at the outer entrance of the Urumqi No. 3 Detention Center in Dabancheng in western China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region on April 23, 2021. Urumqi No. 3, China's largest detention center, is twice the size of Vatican City and has room for at least 10,000 inmates. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

媒体：中国前公安详述打击新疆维族酷刑细节 05.10.2021

美媒CNN10月4日引述一位流亡欧洲的中国前公安，他展示自己的任职证明文件，并匿名透露了针对新疆维族的酷刑细节。其中许多情节与CNN采访的另外两位维族受访者的证词一致，情节骇人听闻。
Former Japanese Foreign Minister Fumio Kishida speaks after being announced the winner of the Liberal Democrat Party leadership election in Tokyo, Japan September 29, 2021. Carl Court/Pool via REUTERS

自民党新总裁岸田文雄有哪些内政外交主张？ 29.09.2021

9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird vom chinesischen Präsidenten Xi Jinping begrüßt. Merkel hielt sich damals zu einem zweitägigen Besuch in der Volksrepublik auf. (zu dpa Merkel berät mit Chinas Präsident Xi und EU-Spitzen über Abkommen) +++ dpa-Bildfunk +++

评论：德国必须了断默克尔的中国情结 24.09.2021

多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
Dolkun Isa, President of the World Uyghur Congress, sets up the display at a United States-backed Uyghur photo exhibit of dozens of people who are missing or alleged to be held in Chinese-run camps in Xinjiang, China in front of the United Nations in Geneva, Switzerland, September 16, 2021. REUTERS/Denis Balibouse

维族摄影展瑞士开幕  北京批美搞政治把戏 17.09.2021

为期一个月的联合国人权理事会会议本周在瑞士开幕。会前场外出现了一道「失踪者之墙 」介绍据称是失踪或被关押的维族人。此举让北京怒不可遏。
Surveillance video camera in China February 03, 2020: Illustration of China s facial-recognition technology with the silhouette of a mock video camera in front of screen grabs taken from a promotional video by Megvii. Megvii is a Beijing-based Chinese technology company that designs image recognition and deep-learning software, whose Face product is used by Chinese security authorities. Beijing China PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMehdixChebilx HLMCHEBIL993498

涉维族人脸识别研究 澳洲大学要求出版社撤稿  15.09.2021

在澳大利亚科廷大学任教的一位中国学者3年前发表的一份研究报告，因涉及维吾尔人生物特征数据及人脸识别，引起争议至今。现在科廷大学再次要求出版社撤回在线发表。
Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Photo taken Aug. 27, 2020, shows Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian attending a press conference in Beijing. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

分析：中国“战狼”外交章法有点乱 20.08.2021

习近平要求努力塑造中国“可信、可爱、可敬”的形象，但是中国外交官们似乎正在加倍地冒犯西方国家。中国嘲笑新冠病毒从武汉实验室泄露的阴谋论，却又推动同样性质的德特里克堡实验室泄露说。一些西方外交官认为，中国的“战狼“外交章法有点乱，效果适得其反。

Blick auf Dubai mit den modernen Hochhäuser und dem alles überragenden Burj Khalifa mit einer Höhe von 828m. | Verwendung weltweit

美媒：中国疑在迪拜设「境外黑牢」 内有维吾尔人士 17.08.2021

中国异议人士王靖渝的未婚妻、26岁的吴欢接受美联社专访时称，自己曾被监禁在迪拜的一间由中国管理的祕密监狱内，狱友还包含维族人士。中国及阿联酋皆否认该指控，但吴欢提供了她接受中国官员问讯的录音等证据。
LONDON, - MAY 07: General view of a Hilton Hotel on May 07, 2020 in London, England . The UK is continuing with quarantine measures intended to curb the spread of Covid-19, but as the infection rate is falling government officials are discussing the terms under which it would ease the lockdown. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

美跨党派议员吁希尔顿放弃新疆酒店项目 30.07.2021

美国国会跨党派的议员致函希尔顿全球酒店集团的总裁，希望该集团不要让其品牌名与一间即将建立在新疆清真寺遗址上的酒店项目建立连结。路透社报导称，该地原本有一座清真寺，但在2018年遭政府摧毁。
People wade through a flooded street following a heavy rain in Zhengzhou, in China's Henan province on July 22, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

德语媒体：河南洪灾"暴露中国审查制度的虚伪" 22.07.2021

德国《日报》关注河南暴雨洪灾分析并指出，“河南发生的人道主义灾难不仅让人们看到了气候变化的风险 ，也暴露了中国审查制度的虚伪”。波恩地方报《General-Anzeiger》访问的一位从新疆流亡到德国的维吾尔人说，他很高兴可以在德国自由地践行自己的信仰，“这在新疆是不可想象的”。

显示更多文章