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主要分布在中国西北部的一个民族。
绝大部分维吾尔人信奉伊斯兰教。
据法新社报道，由于对阿富汗塔利班政权控制极端组织的能力存有疑虑，中国将在塔吉克邻近阿富汗边界地点为塔吉克警方建一个基地。
43个国家呼吁中国充分尊重新疆维吾尔族权利，要求中国立即允许独立观察员进入新疆。但另外有62国称新疆是中国的内部事务，支持中国立场的国家比去年多了17个。
2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
澳大利亚智库在一份新的新疆报告中，解析中国政府如何透过「运动式执法」在新疆对维吾尔人进行迫害。专家告诉德国之声，此举的最终目的是为了提高共产党在社会基层的统治力，并消除不稳定的因素。
美联社今年4月受中国政府邀请前往新疆採访，报导10日刊出，记者发现新疆的监视管控已不像过去一样密佈，但当地民众的生活似乎仍受到各种限制。
关于中国新疆地区的强迫劳动及其对全球供应链的影响的辩论仍在继续之时，路透社报道称，美国遥控器制造商环球电子公司与新疆当局达成协议，将数百名维吾尔族工人运送到其位于中国南部的工厂。
路透社发布调查报道揭露美国遥控器制造商环球电子(UEI)与新疆当局达成协议，将数百名新疆维族劳工转移至中国南部广西钦州市的工厂。这也是人权团体关心被转移的维族劳工「强迫劳动」首个被证实的案例。
美媒CNN10月4日引述一位流亡欧洲的中国前公安，他展示自己的任职证明文件，并匿名透露了针对新疆维族的酷刑细节。其中许多情节与CNN采访的另外两位维族受访者的证词一致，情节骇人听闻。
9月29日下午，日本前外相岸田文雄当选自民党新总裁。按惯例，他将于10月4日通过首相提名选举，当选为日本第100任首相。岸田文支持加强美日同盟以抗中，支持台湾加入CPTPP。
多年来，柏林一直纵容中国，希望数以亿计的欧元投资能促使中国放弃独裁。德国之声记者Ashutosh Pandey认为，北京的好战态度表明，这种策略已经适得其反。
为期一个月的联合国人权理事会会议本周在瑞士开幕。会前场外出现了一道「失踪者之墙 」介绍据称是失踪或被关押的维族人。此举让北京怒不可遏。
在澳大利亚科廷大学任教的一位中国学者3年前发表的一份研究报告，因涉及维吾尔人生物特征数据及人脸识别，引起争议至今。现在科廷大学再次要求出版社撤回在线发表。
习近平要求努力塑造中国“可信、可爱、可敬”的形象，但是中国外交官们似乎正在加倍地冒犯西方国家。中国嘲笑新冠病毒从武汉实验室泄露的阴谋论，却又推动同样性质的德特里克堡实验室泄露说。一些西方外交官认为，中国的“战狼“外交章法有点乱，效果适得其反。
中国异议人士王靖渝的未婚妻、26岁的吴欢接受美联社专访时称，自己曾被监禁在迪拜的一间由中国管理的祕密监狱内，狱友还包含维族人士。中国及阿联酋皆否认该指控，但吴欢提供了她接受中国官员问讯的录音等证据。
美国国会跨党派的议员致函希尔顿全球酒店集团的总裁，希望该集团不要让其品牌名与一间即将建立在新疆清真寺遗址上的酒店项目建立连结。路透社报导称，该地原本有一座清真寺，但在2018年遭政府摧毁。
德国《日报》关注河南暴雨洪灾分析并指出，“河南发生的人道主义灾难不仅让人们看到了气候变化的风险 ，也暴露了中国审查制度的虚伪”。波恩地方报《General-Anzeiger》访问的一位从新疆流亡到德国的维吾尔人说，他很高兴可以在德国自由地践行自己的信仰，“这在新疆是不可想象的”。
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