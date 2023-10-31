德国汉学家新疆表态引争议

德国两位知名中国问题研究者9月11日在瑞士《新苏黎世报》发表评论，称新疆局势在走向正常化。该评论在中国问题专家中引起震惊和质疑，被指是在淡化中共在新疆对少数民族犯下的人权罪行，为其做辩护。