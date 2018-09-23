 维吾尔难民被遣返后 迄今下落不明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2018

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时政风云

维吾尔难民被遣返后 迄今下落不明

一名维吾尔避难申请者被巴伐利亚当局非法遣返中国后，联邦政府迄今为止仍无法获取有关此人下落的信息。根据巴伐利亚电台掌握的情况，今后也不排除遣返维吾尔人的可能性。

Abschiebung von Flüchtlingen in München (picture-alliance/dpa/M. Balk)

遣送被拒难民的飞机一般都在夜间或凌晨起飞

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德国联邦移民难民署与慕尼黑地方的外国人管理局出现了沟通失误，导致一名原本要在4月3日出席听证陈述理由的避难申请者在同一天被遣返。这名被遣返回中国的难民是一名维吾尔人，其律师称，当事人现在音讯全无。 (06.08.2018)

德媒此前报道称，德国政府停止向中国遣返维吾尔难民。如今德国内政部则表示，并非正式叫停遣返，而是对相关问题的一个“决策辅助”，其依据是对中国维吾尔人境遇的重新评估。 (24.08.2018)

（德国之声中文网）德国驻华大使馆仍在努力从中国方面获取一名被遣返维吾尔人的信息。此人是今年四月被从慕尼黑遣返北京的。来自德国内政部的消息称，目前没有获得有关此人下落的任何信息。

巴伐利亚电台今年八月披露，一名22岁的维吾尔避难申请者，因相关部门沟通不畅，已被非法遣返中国。此人原本应当于今年4月3日前往联邦移民及难民署陈述避难理由。难民署也通过电传向管辖该难民的慕尼黑外国人管理部门通报了这一情况。但外管局显然没有收到这一电传文件。所以，4月3日这一天，慕尼黑外管部门遣返了这名维吾尔人。有关专家表示，维吾尔人遭到中国政府的严厉打压，有些人被关进了所谓的"再教育营"。

不排除继续遣返维吾尔的可能性

德国政府已经建议地方难民机构，"暂停向中国遣返维吾尔和其他穆斯林少数民族人士。"不过，各州政府才有权就是否全面停止遣返行动做出最终决定。德国各联邦州有权自行做出暂停向某些国家遣返难民的决定，决定有效期为三个月。

但巴伐利亚电台进行的调查显示，迄今为止没有任何一个联邦州提出过暂停遣返的申请。巴伐利亚内政部在回复中称，对个案会进行认真审查，以确保此人是否满足遣返的必要条件。今年八月至今，巴伐利亚州没有遣返过维吾尔人。

巴伐利亚州在维吾尔人问题上，扮演着较为特殊的角色，因为"世界维吾尔大会"的总部就设在慕尼黑。

而对于其他联邦州来说，由于当地维吾尔人极少，因此他们认为没有必要专为维吾尔下达禁止遣返的命令。北威州难民及社会融合部称，目前全德境内申请政治庇护的中国公民总共有271人。

绿党联邦议员玛格丽特·鲍泽呼吁联邦政府下达"明确的遣返禁令，以便让维吾人避难申请者和难民机构都能有法可循"。

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