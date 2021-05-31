 「维吾尔特别法庭」伦敦开审 中国批「反华闹剧」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2021

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时政风云

「维吾尔特别法庭」伦敦开审 中国批「反华闹剧」

英国针对新疆议题举办听证会，虽无法律效力，但会搜集中国侵犯维族人权的证据呈给大众。哪些人出庭作证？

China | Uiguren | Polizei

2015年6月27日，穆斯林斋月期间中国军警在乌鲁木齐一座清真寺和旅游中心旁边检查维吾尔族和哈萨克族男子的身份。

（德国之声中文网）《法新社》报导，「维吾尔特别法庭」将自周五(6月4日)开始，在伦敦进行为期4天的听证会。由英国知名律师杰弗里‧尼斯（Geoffrey Nice）主持，知名人权律师肯尼迪（ Helena Kennedy）则将为为法庭提供咨询。两人都被中国列入制裁名单，尼斯曾表示，制裁不会影响法庭的工作。其他成员还包括医学、教育和人类学方面的专家。

专家小组 在特别法庭上，将听取有关新疆侵犯人权的第一手证词，包括强迫绝育、酷刑、失踪和奴役等罪行。听证会虽无法律效力，没有实际权力，但组织希望透过该程序呈现证据，就中国政府是否对维族和其他穆斯林群体，犯下种族灭绝或为反人类罪作出裁决，并促使国际社会采取行动。

「维吾尔特别法庭」是由英国商人维奇（Nicholas Vetch）筹备。2019年，维奇曾针对中国非法摘取囚犯的器官筹办类似的听证会。维奇告诉《法新社》，「特别法庭是独立作业，它只处理证据」。他誓言，法庭将是「公正的」，并表示，已向中国请求提供相关证据，但目前尚未取得回应。

法庭计划计划今年12月将提交报告，并表示无论判决为何，将由国家、国际机构、商业公司、艺术、医疗和教育机构以及个人来决定如何应用法庭的判决。

Tableau | Xinjiang - Baumwollanbau | Uighren | 25.03.2021

中国迫害新疆人权一项指控与强迫新疆维族人摘取棉花有关，美国为首的西方国家也因此呼吁抵制新疆棉花。

DW.COM

澳大利亚与新西兰总理5月31日在新西兰举行会晤，双方对中国的人权情况表达关切，并重申他们在中国相关议题上立场一致。北京则批评两国元首粗暴干涉中国内政。

英国大学一份报告显示，全球的太阳能产业供应链恐怕已严重受到强迫劳动的波及，因新疆主要供应商参与了当地的强迫劳动计划。德国议员警告，德国公司若不因此中断与中国供应商的合作，未来可能面临刑事责任。

位于英国的一家民间“维吾尔特别法庭”将要举行听证，中方反应强烈。德国议会人权委员会不久前也对新疆侵犯人权事务举行了公开听证。

继美国丶英国丶加拿大之後，立陶宛成为最新一个称中国对维吾尔人「种族灭绝」的国家。

有谁出庭作证？

出庭作证的人包括学者和维吾尔人，有三名将透过网路视频出庭的流亡维吾尔人，在出庭作证前接受《美联社》采访，表示在中国新疆遭受了强制堕胎和酷刑。其中一名妇人表示，在怀孕6个半月时被迫堕胎，另一名前医师，谈及严厉的节育政策；以及一名曾被拘留者，声称自己被囚禁在偏远的边境地区时，被中国军人 「日夜折磨」。

拥有四个孩子的罗兹（Bumeryem Rozi）向《美联社》表示，新疆当局2007年把她和其他孕妇关在一起，要她打掉第五个孩子。她因为担心当局会没收她的房子和财产且危及家人，因此服从了堕胎的命令。

今年55岁的罗兹告诉《美联社》：「我当时怀孕6个月半……，一名维吾尔人和两名汉人警察来了，他们把我和其他8名孕妇带上车，带到医院。」罗兹描述，「他们先给我一颗药，要我吃掉，我照做，但我不知道那是什么药。半小时后他们用一根针插进我肚子，过一阵子，我就失去我的孩子。」

另外，根据《BBC》报导，还有10几名专家也受邀在听证会上作证，其中包括科罗拉多州丹佛大学的人类学家达伦-贝勒（Darren Byler）、在纽卡斯尔大学供职研究新疆地区的学者芬利（Jo Smith Finley）、澳洲战略政策研究所研究员拉瑟（Nathan Ruser）以及近年来，发表有关新疆少数民族人权遭侵犯报告的德国学者郑国恩（Adrian Zenz）。世界维吾尔代表大会主席多多里坤·艾沙（Dolkun Isa）也将提供证据给特别法庭。

China Peking | Sprecher des Außenministerium - Wang Wenbin während Pressekonferenz

汪文斌指「维吾尔特别法庭」法庭「不过是一场拿法律当儿戏的表演而已，只会让世人更加认清涉疆谎言谣言的卑劣」。图为他在2月23日拿出认为造讲的维族女子照片。

中国：拿法律当儿戏

中国外交部发言人汪文斌6月3日在例行记者会上回应，所谓「维吾尔特别法庭」既不合法，更不可信，并称「只不过是少数人炮制的又一场反华闹剧。」他批评法庭是个「伪法庭」和法律没有任何关系，「完全是盗用『法庭』的名号来搞反华的政治和舆论操弄，纯粹是对法律的亵渎。」

《法新社》报导，美国政府多次指责中国在新疆发动「种族灭绝」。人权组织表示，有多达100万维吾尔人和其他少数民族的人，被关押在新疆的「再教育营」中。英国拒绝称之为「种族灭绝」，但上个月与美国、德国一起呼吁北京停止打压维吾尔少数民族。

北京方面则多次否认在新疆有任何施暴行为，称这些营地是为了阻止极端主义以及增加收入而设立的。

（法新社、美联社等）

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