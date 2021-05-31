「维吾尔特别法庭」伦敦开审 中国批「反华闹剧」

（德国之声中文网）《法新社》报导，「维吾尔特别法庭」将自周五(6月4日)开始，在伦敦进行为期4天的听证会。由英国知名律师杰弗里‧尼斯（Geoffrey Nice）主持，知名人权律师肯尼迪（ Helena Kennedy）则将为为法庭提供咨询。两人都被中国列入制裁名单，尼斯曾表示，制裁不会影响法庭的工作。其他成员还包括医学、教育和人类学方面的专家。

专家小组 在特别法庭上，将听取有关新疆侵犯人权的第一手证词，包括强迫绝育、酷刑、失踪和奴役等罪行。听证会虽无法律效力，没有实际权力，但组织希望透过该程序呈现证据，就中国政府是否对维族和其他穆斯林群体，犯下种族灭绝或为反人类罪作出裁决，并促使国际社会采取行动。

「维吾尔特别法庭」是由英国商人维奇（Nicholas Vetch）筹备。2019年，维奇曾针对中国非法摘取囚犯的器官筹办类似的听证会。维奇告诉《法新社》，「特别法庭是独立作业，它只处理证据」。他誓言，法庭将是「公正的」，并表示，已向中国请求提供相关证据，但目前尚未取得回应。

法庭计划计划今年12月将提交报告，并表示无论判决为何，将由国家、国际机构、商业公司、艺术、医疗和教育机构以及个人来决定如何应用法庭的判决。

有谁出庭作证？

出庭作证的人包括学者和维吾尔人，有三名将透过网路视频出庭的流亡维吾尔人，在出庭作证前接受《美联社》采访，表示在中国新疆遭受了强制堕胎和酷刑。其中一名妇人表示，在怀孕6个半月时被迫堕胎，另一名前医师，谈及严厉的节育政策；以及一名曾被拘留者，声称自己被囚禁在偏远的边境地区时，被中国军人 「日夜折磨」。

拥有四个孩子的罗兹（Bumeryem Rozi）向《美联社》表示，新疆当局2007年把她和其他孕妇关在一起，要她打掉第五个孩子。她因为担心当局会没收她的房子和财产且危及家人，因此服从了堕胎的命令。

今年55岁的罗兹告诉《美联社》：「我当时怀孕6个月半……，一名维吾尔人和两名汉人警察来了，他们把我和其他8名孕妇带上车，带到医院。」罗兹描述，「他们先给我一颗药，要我吃掉，我照做，但我不知道那是什么药。半小时后他们用一根针插进我肚子，过一阵子，我就失去我的孩子。」

另外，根据《BBC》报导，还有10几名专家也受邀在听证会上作证，其中包括科罗拉多州丹佛大学的人类学家达伦-贝勒（Darren Byler）、在纽卡斯尔大学供职研究新疆地区的学者芬利（Jo Smith Finley）、澳洲战略政策研究所研究员拉瑟（Nathan Ruser）以及近年来，发表有关新疆少数民族人权遭侵犯报告的德国学者郑国恩（Adrian Zenz）。世界维吾尔代表大会主席多多里坤·艾沙（Dolkun Isa）也将提供证据给特别法庭。

中国：拿法律当儿戏

中国外交部发言人汪文斌6月3日在例行记者会上回应，所谓「维吾尔特别法庭」既不合法，更不可信，并称「只不过是少数人炮制的又一场反华闹剧。」他批评法庭是个「伪法庭」和法律没有任何关系，「完全是盗用『法庭』的名号来搞反华的政治和舆论操弄，纯粹是对法律的亵渎。」

《法新社》报导，美国政府多次指责中国在新疆发动「种族灭绝」。人权组织表示，有多达100万维吾尔人和其他少数民族的人，被关押在新疆的「再教育营」中。英国拒绝称之为「种族灭绝」，但上个月与美国、德国一起呼吁北京停止打压维吾尔少数民族。

北京方面则多次否认在新疆有任何施暴行为，称这些营地是为了阻止极端主义以及增加收入而设立的。

（法新社、美联社等）

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