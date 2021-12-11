维吾尔族法庭：北京犯有种族灭绝罪

（德国之声中文网）该维吾尔族法庭由律师、学者和商界人士组成，无任何政府支持，亦无权制裁或惩罚中国。但法庭希望经由公开程序获得的证据，促使国际社会采取行动，阻止对维族人民（主要是穆斯林族群）的不人道对待。

法庭庭长杰弗里·尼斯爵士（Geoffrey Nice ）通报说，维吾尔族法庭在调查、评估了中国西部新疆自治区针对维吾尔人的强制节育和绝育政策后得出结论：这一政策旨在减少维族人口，与习近平主席和政府最高层直接相关。

中国驻伦敦大使馆未立即回应美联社的置评要求。中国外交部发言人汪文斌在一次例行记者会上称，"所谓在新疆发生强迫劳动和种族灭绝现象，完全是恶意中伤。" 他当时回答的是有关美国国会日前通过的对华制裁法案的提问。本周三，美国众议院通过禁止从新疆进口强迫劳动商品法案。他指责美国在"涉疆"问题上散布谣言，从事政治操纵和经济霸凌。

上百万人先后被关押在新疆的再教育营

维吾尔法庭确认，在新疆发生的情况毫无疑问是犯罪，属于危害人类罪，其中包括酷刑和强奸，当事人被关押在巨大的拘留中心。法庭庭长尼斯律师表示， ``根据公开听取的证据，法庭确认，中华人民共和国政府使用节育措施，旨在摧毁新疆维吾尔族群的很大一部分，犯下了种族灭绝罪。"

尼斯律师曾负责起诉前塞尔维亚总统斯洛博丹·米洛舍维奇，并与国际刑事法院合作。他指出，习近平和其他中国高层人士要对新疆发生的事情承担责任。尼斯爵士表示， ``若相关计划未获最高层授权，就不会存在这一巨大的国家镇压机器。"

研究人员称， 近年来，估计有 100 万人或更多--其中大部分是维吾尔人，被关押在新疆所谓的再教育营里。

今年早些时候 ，共约 30 名证人和专家出席了在伦敦市中心举行的系列公开听证会，证明当事人在"再教育中心"拘留期间遭到殴打、酷刑或强奸。

听证会还审查、评估了证据，其中包括曝光的政府文件。相关文件详细说明了其政策，包括系统性强制节育、将幼儿同家庭分开、强迫劳动以及摧毁清真寺。

美国政府已表示，北京的维族政策构成种族灭绝和危害人类罪。英国、比利时、荷兰、加拿大的立法机构也有同样表态。

（美联社）

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