维吾尔女音乐家「失踪」数月 上海现身消息引人注目

(德国之声中文网) 根据上海音乐学院仪式音乐中心微信公众号27日的贴文，著名维吾尔音乐家塞努拜尔． 吐尔逊将于11月4日举行的颁奖典礼上进行演出。 有「维吾尔歌后」之称的吐尔逊将和她的团队带来维吾尔传统乐器木卡姆的演出。 法新社报导，一名仪式音乐中心的员工证实，吐尔逊确实将于该日进行公开演出。 德国之声试图致电该中心去确认消息，但截至目前为止，该单位的电话无人接听。

该微信贴文强调，吐尔逊不仅在新疆「家喻户晓」，她也被视为国际最知名的维吾尔音乐家。 贴文写道：「这些年她活跃于国际乐坛，受邀请在土耳其、伦敦、巴黎、多伦多等城市举办了演唱会。 」

然而，专注于中国宗教与人权迫害的网络媒体《寒冬》 今年二月报导，吐尔逊原订于该月于巴黎演出，但该场表演于2018年11月突然被取消。 当时《寒冬》指出熟知详情的消息人士表示，中国政府不仅限制吐尔逊的人身自由，她甚至已被逮捕并判刑5年。

中国政府过去两年多来在新疆地区施行再教育营的政策，而根据学者与联合国的统计，有超过一百万维吾尔人与其他少数民族穆斯林被关押于再教育营中。 中国政府一开始还否认再教育营的存在，但后来中国便改口称这些再教育营是「职业培训中心」，强调新疆穆斯林必须透过这些训练来消除宗教极端主义与恐怖主义。

与吐尔逊熟识的伦敦大学亚非学院教授哈里斯 (Rachel Harris) 向法新社表示，虽然这个消息可能代表吐尔逊已获释，但外界不该将它解读成中国政府已大致上改善对待维吾尔人与少数民族穆斯林的作法。 哈里斯在推特上写道：「我很高兴听到吐尔逊可能已被中国政府从再教育营释放，但这不代表其他困于再教育营的150万名穆斯林的情况已获改善。 」

吐尔逊并非首位情况未卜的维吾尔艺术家。 今年二月，网络上大量流传维吾尔音乐家黑伊特死于新疆再教育营的消息。 然而，再土耳其政府率先出面「证实」黑伊特丧命于再教育营内后，中国国际广播电台土耳其语网站发布一则影片，显示黑伊特本人对着镜头表示自己「健康状况良好，且从未在再教育营内遭受虐待。 」

哈里斯告诉法新社，吐尔逊5、6年前还能自己私下在新疆南部举办音乐会，所以她认为，当吐尔逊能再次举办私人音乐会时，她才会相信新疆当地的人权状况有逐渐好转的趋势。