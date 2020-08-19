维吾尔人暗语泣诉：新疆政策毁家灭族

(德国之声中文网) 目前住在悉尼的马木提·阿布都热衣木已与妻小分离将近5年。当全球无数的维吾尔人试图替被关押在新疆再教育营中的家人发声求助时，马木提一开始选择保持沈默，因为他希望透过直接联系中国政府来让他的妻子重获自由，并让他们一家人在澳大利亚重逢。

但是当中国政府屡次忽视他的请求，且他在得知妻子可能已被判刑入狱的噩耗後，马木提决定打破沉默，公开与外界分享他们一家因中国政府的新疆再教育营政策而被拆散的故事。

一家人被拆散的遭遇

马木提原先在马来西亚一间大学读博士，而他的妻子与两个孩子是在2012年底到马来西亚与他团聚。一家人在马来西亚住了3年，直到2015年12月他的妻子因遗失了护照，必须回新疆去重新申办，所以带着两个孩子回到新疆。

在2016年初顺利取得新护照的她原本希望能返回马来西亚与丈夫团聚，但是因为经济因素，他们被迫延後团聚的计画。不久後，她开始向马木提抱怨新疆当地警察开始严格执法。

马木提告诉德国之声：「她在2016年因戴头巾，被当地警察讯问。而当她在与我视讯通话时，她也渐渐用脸部表情代替语言来跟我沟通。根据她的说法，当时新疆街上开始出现很多检查哨，不少维吾尔妇女因戴头巾而被警察拦下来盘问。」

2017年4月，马木提的父母突然告诉他，太太被警察带走了。他的爸爸後来也被政府关进「再教育营」一段时间。

马木提说：「我妈妈在2017年5月叫我不要再打给她，因为当时与国外通电话对维吾尔人来说，已是一件很危险的事。有些人因此也被关进再教育营。」

逃至澳大利亚

同一时间，马木提因担心自己在马来西亚的安危，所以决定逃至澳大利亚申请政治庇护。在那之前，马来西亚曾因把维吾尔人遣返回中国遭到国际社会的谴责。2017年5月底，马木提的妻子突然用微信联系他，并告诉马木提她很快会再消失。马木提向德国之声表示：「我妻子説她无法传讯息给我，并叫我耐心等待她再次联系我。」

不久後，马木提的妻子将他从微信移除，马木提在接下来的两年便过着苦苦等待的日子。直到2019年5月，马木提在亲戚的微信限时动态中，看到一段儿子仰天大喊的影片，影片中他儿子兴奋的用维吾尔语高喊：「我妈妈毕业了！」德国之声记者亦核实了该段影片的真实性。

马木提反覆看了那则影片数遍，希望可以从背景中认出妻子的声音。他告诉德国之声：「我认出了妻子的声音，当时心中的焦虑感也稍微减去一些。」

然而，几个月後当他试图透过一名友人了解家中情况时，该名友人转述，他的妻子在影片发布的数个月後，又不在家了。多名海外维吾尔人向德国之声表示，不在家或是去医院常常是新疆维吾尔人向海外亲人暗示某位家人又被关进「再教育营」的意思。此前，德国之声访问的多名海外维吾尔人的亲人都有被二度关押或再被送去强迫劳动的经验。

此外，由於新疆的维吾尔人无法很直接的与海外亲人分享任何敏感讯息，所以他们往往得采用特定的暗语来传达某位家人可能被政府判刑或送去强迫劳动的消息。

当马木提得知妻子可能再次被关进再教育营时，他感到十分恐慌。为了证实妻子的去向，他透过另一名认识自己家人的友人亲戚打探消息。他说：「该名友人问他亲戚我妻子几岁，他亲戚缓缓地回答5岁。我听到答案时，当下心都凉了，因为这代表我妻子可能已被新疆政府判刑5年。但由於我无法直接透过与家人联系来证实消息的真实性，所以我只能透过有限的消息做判断。」

德国之声试图透过马木提所提供的个人资讯向喀什当地警察局与政府机关询问他妻子的消息，但是当地警局与政府机关并未回应德国之声的访问需求。

永远忙线的家中电话

马木提在与家人失联超过两年後，决定在2019年8月斋戒月期间，打电话回新疆老家，当他母亲在电话另一端听到自己的声音时，他说他母亲显得非常紧张。他告诉德国之声：「我母亲用急促的声音告诉我：『有共产党官员来家中拜访，拜托你不要再打回家来。』接着她匆匆挂了电话。」

几个月後，马木提再次试着打电话回家，但始终无人接起电话。他向德国之声表示，现在每当他试着拨电话回家时，家中电话永远呈现忙线的状态。他说：「他们可能已经切断那只号码了。」

虽然他无法亲自证实孩子目前由谁抚养，但是根据2019年5月儿子仰天大喊的那个影片的背景，马木提猜测他的孩子应该是由他的父母与岳父岳母轮流抚养，因为当时该影片的背景是在他的岳母家。

马木提表示，他原先希望当自己正式获得澳大利亚的合法身份後，他能尝试替孩子与妻子申请合法来澳大利亚的签证。但是现在妻子极有可能已遭新疆政府判刑入狱後，他认为已没有必要继续保持沈默。

他告诉德国之声：「我想我妻子被判刑入狱的原因，有可能是因为她的宗教信仰或是因为她曾在被列为26个敏感国家的马来西亚住过。由於中国政府多个部门都忽视我之前所提出的需求，所以我现在被迫将妻子可能被关押与跟家人拆散的事情透过媒体来公诸於世。我希望中国政府能透过媒体报导听到我的请求，释放我的妻子，并让我们一家团聚。我目前首要目标是让我的妻子与孩子团聚，但最终目标是要让我们一家在澳大利亚团聚。」

澳大利亚的外交部告诉德国之声，由於马木提与他的家人都不是澳大利亚公民，所以澳大利亚政府能够提供的协助十分有限。不过澳大利亚外交部也重申，对於中国持续迫害在新疆的维吾尔人感到十分忧心，并呼吁中国政府立即停止大规模关押新疆维吾尔人。

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