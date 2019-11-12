维吾尔人指北京监控 中美再因新疆议题过招

（德国之声中文网）乔达特在周四的大会上表示，他的母亲与其他受困新疆的维吾尔人都没有向国际社会发声的机会，所以他认为国际社会应该一起针对中国在新疆对维吾尔人做出的打压，呼吁北京「适可而止」。 他在信任会议 (Trust Conference) 的演说中表示：「我现在是冒着我母亲的生命及我未来的危险，请求你们为维吾尔人站出来。 」

乔达特的母亲2017年底跟2018年2月两度被政府关进位于新疆的再教育营，直到今年5月底，他母亲才正式被中国政府从新疆再教育营释放。 然而，自从她被释放后，乔达特的母亲便不断要求他停止一切海外的维权行动，当地的政府人员甚至不断要求乔达特的母亲向他施压，叫他录制视频来承认自己先前所分享的公开证词都是假的。

乔达特告诉德国之声：「政府人员要求我母亲叫我录制影片表示她已经被释放了，并重申我之前所说她仍被政府监控的证词是不正确的，但我并没有这么做。 」

乔达特表示，虽然他现在能正常与母亲联系，但是不论他母亲到哪，政府都派员跟踪到哪。 他说：「他们现在天天到我母亲位于新疆的住处，逼迫她录制视频并颂扬中国共产党的好。 」

中美因新疆议题再交火

乔达特并非唯一一位持续受到中国政府威胁的海外维族人。 本月初，美国国务卿蓬佩奥公开表示，中国政府持续「骚扰、监禁及任意拘留」活跃的新疆维吾尔人以及他们在美国的家人，而这样的行为令美国非常不安。 蓬佩奥在一个公开声明中，提到数个流亡美国的维吾尔人的家人如何持续受到中国政府的打压与虐待。

他写道：「近期达吾提女士 (Zumrat Dawut) 得知她父亲在被中国政府关押与拷问数次后，因不明原因过世了。 我们呼吁中国政府立即停止骚扰所有流亡海外的维吾尔人，并让他们的家人能在不付出极大代价的情况下，得以与他们联系。 」

中国外交部也立即在11月6日回应蓬佩奥的指控。中国外交部发言人耿爽在例行记者会上说，美方打着宗教人权的幌子，一而再、再而三地污蔑抹黑中国的治疆政策，发表毫无根据、悖离事实的错误言论，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

耿爽强调，中国多次重申新疆事务纯属中国内政，而涉疆问题不是民族、宗教、人权问题，而是反暴恐与反分裂的问题。 他说：「上千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆，他们亲眼看到了新疆预防性反恐和去极端化措施所取得的显著成效。 」

耿爽呼吁美国政治人物摘下有色眼镜，摒弃双重标准，停止利用涉疆问题抹黑攻击中国的言行，多做有利于中美互信与合作的事。

联合国专家对中「反恐模式」提出忧虑

另一方面，12位联合国专家于11月初致信中国政府，表示他们对于北京将约150万的新疆维吾尔人与少数民族穆斯林关押于再教育营感到十分担忧。 信函内容写道，中国自2016年起便假借反恐与去极端化之名，将大量的新疆穆斯林关进所谓的再教育营。 专家认为，中国政府的做法充满「强制性」。

联合国专家在信件中写道：「中国政府在新疆进行的关押不仅『违法』且十分『独断』，因为中国政府在决策过程中，会根据中国反恐相关的法令来处置这些新疆穆斯林。 中国的反恐法令往往绕过一般的刑事司法系统，剥夺被捕人受司法保证的权利，并透过行政拘留来无限期关押这些被政府锁定的人。 」

国际人权服务社的亚洲部专员戴海彦 (Raphaël Viana David) 告诉德国之声，他认为联合国专家的表态不仅全面驳斥了中国「反恐模式」的核心理念，也与联合国大会近期对新疆议题采取更强硬外交手段的作法相呼应。 他说：「有鉴于中国近期不断在海外推广他们的『反恐模式』，我认为联合国专家这次的表态十分重要，因为它在根本上驳斥中国『反恐模式』的核心理念，也同时呼应联合国大会目前在新疆议题上采取更强硬的外交手段。 」