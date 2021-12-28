维亚纳谈判结束：重启伊朗核协议的进展如何？

（德国之声中文网）恢复履行伊朗和其他6国之间核协议的外交努力取得进展。欧盟一高级外交官在维也纳表示，欧盟已提交一份使2015年的国际伊朗核协议得以重生的履约谈判“最终文本”。他说，现在就看各参与国政府是否会做出同意这一文本的决定。

“非常好的妥协”

这位欧盟代表表示，谈判已经结束，这是最终文本。他说，在他看来，这是一个“对所有相关方都非常好的妥协”。该文件将由欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）提交有关国家政府审议。他强调，此刻尚难言突破是否指日可待。

华盛顿已经表示，愿意尽快作结。德黑兰则表示，内部尚需进一步磋商。

博雷利将在未来几周游说妥协方案

美国国务院一发言人说，美国已经准备好迅速达成一致，重启国际伊朗核问题协议。德黑兰领导层也多次表示，愿意恢复履行核问题协议，并将看看其它签约方是否“言行一致”。

伊朗国家通讯社报道说，经数天维也纳会谈，伊谈判代表将返回德黑兰，并会继续与恢复履约谈判协调员和其他各方磋商。

谈判曾中断数月

停滞数月后，美伊恢复履行核协议间接会谈于上周四在维也纳继续。该协议要阻止伊朗拥有核武器。德黑兰否认有此目标。该协议于2015年由美、中、俄、德、法、英和伊朗谈判达成。

多年来，西方多国一直试图挽救2015年协议。在美国前总统特朗普2018年宣布单方退出并对伊朗实施新制裁后，伊朗也逐步背弃相关承诺，协议前途不卜。

（德新社，路透社）

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