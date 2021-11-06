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奥地利首都，人口172万，位列欧洲第7。
维也纳是欧洲著名的都会区之一，拥有许多重要的国际组织，OPEC的总部也设于此。同时，维也纳与美国纽约和瑞士日内瓦同为联合国仅有的驻地城市。
贝多芬C小调第三钢琴协奏曲(作品37)是贝多芬唯一以小调写成的钢琴协奏曲，于1800年间完成，1803年4月5日由作曲家本人在维也纳剧院首演。
欧委会主席冯德莱恩今年六月在一次出差时搭乘私人飞机从维也纳飞往斯洛伐克首都。由于两地距离不到50公里，飞行仅需19分钟，冯德莱恩此举被批评是“生态罪行”。
奥地利《维也纳报》刊评认为，欧洲应当尽量在美中争霸中保持中立，并且积极斡旋从而保护世界和平。瑞士《圣加仑日报》则反对欧洲在这场体制竞争中保持中立，坚信美国能够凭借价值观优势捍卫其世界主宰者的地位。
美国媒体报道称，专事搜集海外情报的美国中央情报局解雇了其维也纳情报站联络官，原因是，该官员未认真对待神秘的“哈瓦那综合症”案件。
《焦点杂志》抛出了一个尖锐的问题：西方国家的安全，是否真的如白宫所认为的那样，建立在中国经济相对落后的基础之上？这种做法在道义上又是否行得通？《维也纳报》则指出，北京利用了911恐怖袭击带来的战略机遇，实现了“中国崛起”。
中国政府最近宣布了一系列学校教育改革措施，包括减少低年级考试、班级年级排名，此前还重拳整顿教培市场。这些做法能否让不堪重负的中小学生减轻负担？长期研究中国教育和国际教育比较的学者、维也纳大学教授芭芭拉·舒尔特（Barbara Schulte）就此接受了德国之声的专访。
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
欧盟和北约对一架民航飞机被强迫降落在明斯克机场表示愤怒。俄罗斯却指出，2013年，因为美国想要抓捕斯诺登，玻利维亚总统专机也曾被强迫着陆在维也纳。
伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
伊朗与美国6日将於维也纳针对伊朗核协议进行「间接会谈」。会前，美国国务院坦承认为会谈将很困难，伊朗则是明确表示他们希望美国解除所有制裁。相较之下，俄罗斯则是乐观看待会谈。
贝多芬第九交响曲1824年5月7日在维也纳举行的首演盛况空前。交响曲第二乐章为极活泼的快板，d小调，诙谐曲式。
奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
贝多芬第九交响曲被视为贝多芬在交响曲领域登峰造极之作。该作品1824年5月7日在维也纳首演即获得巨大成功。
贝多芬第八交响曲1814年2月27日在维也纳首演。作品第二乐章为诙谐的小快板。情绪轻松幽默。
《每日镜报》刊发客席评论指出，出于共同的价值观和利益，欧洲必须在美中争霸中站队，但是也不应盲从。《维也纳报》则担心，拜登就任总统后，美国可能会为了换取中国在气候保护等议题上的合作而在人权等议题上做出太多让步。
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