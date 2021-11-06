德语媒体：让中国受穷才能确保西方的安稳?

《焦点杂志》抛出了一个尖锐的问题：西方国家的安全，是否真的如白宫所认为的那样，建立在中国经济相对落后的基础之上？这种做法在道义上又是否行得通？《维也纳报》则指出，北京利用了911恐怖袭击带来的战略机遇，实现了“中国崛起”。