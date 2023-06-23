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奥地利首都，人口172万，位列欧洲第7。
维也纳是欧洲著名的都会区之一，拥有许多重要的国际组织，OPEC的总部也设于此。同时，维也纳与美国纽约和瑞士日内瓦同为联合国仅有的驻地城市。
今年全球十大宜居城市排行中，德国城市全部出局，去年跻身前十的唯一一座德国城市-法兰克福这一次也黯然退出。更糟糕的是，几乎所有德国城市的排名都出现了不同程度的下滑。
欧盟已就旨在恢复履行2015年国际伊朗核问题协议的谈判结果起草完成了“最终文本”，现由欧盟外交政策负责人提交各有关国家。各方是否会接受这一文本？
维也纳爱乐的新年音乐会享誉全球。今年是由巴伦博伊姆担任指挥，而且在严格防疫措施下，开放观众进入金色大厅现场观看演出。
美国媒体报道称，专事搜集海外情报的美国中央情报局解雇了其维也纳情报站联络官，原因是，该官员未认真对待神秘的“哈瓦那综合症”案件。
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
极端伊斯兰分子究竟有多危险，最近在维也纳和法国发生的恐袭案件都再次充分显现。德国安全部门统计的德国境内的极端伊斯兰危险分子为627人。而想把这些危险分子驱逐出境也是困难重重。
2020年11月第一周，美国大选是当仁不让的主题。但紧追选情的你，还错过了哪些重要的事情呢？德国之声为你一一梳理。
有迹象显示，在维也纳恐怖袭击发生之前，奥地利当局就被告知潜在的危险。斯洛伐克提供了重要的信息。现在，在野党要求澄清此事。
奥地利维也纳恐袭案造成5死22伤，死者包括一名德国人及一名奥籍华人。极端组织伊斯兰国（ISIS）承认责任，英国则提高全国恐袭警戒级别。
奥地利首都维也纳周一晚间恐袭事件造成多人死伤。奥地利总理库尔茨称，这是一起“令人憎恶的恐怖袭击”。该国内政部长表示不排除有其他共犯。奥地利政府宣布为袭击遇难者悼念三天。
四人遇害，多人受伤，六个作案地点：11月2日，奥地利首都维也纳遭遇血腥袭击。被击毙的枪手是恐怖组织“伊斯兰国”的支持者。奥地利总理库尔茨称这是“令人作呕的恐怖袭击”。据中国官方通报，袭击中也有华人遇难。
奥地利首都维也纳市区11月2日晚间传出恐怖攻击事件，虽已经有一名嫌犯被警方击毙，但仍至少有一名共犯在逃。奥地利政府劝人民不要外出，也宣布学校在11月3日停课一天。
柏林国立芭蕾舞学校丑闻曝光后，调查委员会目前提交了一份报告，称这所精英学校将不会再有"恐惧气氛 "。
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