为什么驱逐德国600多名极端伊斯兰分子这么难？

极端伊斯兰分子究竟有多危险，最近在维也纳和法国发生的恐袭案件都再次充分显现。德国安全部门统计的德国境内的极端伊斯兰危险分子为627人。而想把这些危险分子驱逐出境也是困难重重。