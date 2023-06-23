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维也纳

奥地利首都，人口172万，位列欧洲第7。

维也纳是欧洲著名的都会区之一，拥有许多重要的国际组织，OPEC的总部也设于此。同时，维也纳与美国纽约和瑞士日内瓦同为联合国仅有的驻地城市。

2023年全球十大宜居城市出炉 德国城市无一入选

2023年全球十大宜居城市出炉 德国城市无一入选 23.06.2023

今年全球十大宜居城市排行中，德国城市全部出局，去年跻身前十的唯一一座德国城市-法兰克福这一次也黯然退出。更糟糕的是，几乎所有德国城市的排名都出现了不同程度的下滑。
维亚纳谈判结束：重启伊朗核协议的进展如何？

维亚纳谈判结束：重启伊朗核协议的进展如何？ 09.08.2022

欧盟已就旨在恢复履行2015年国际伊朗核问题协议的谈判结果起草完成了“最终文本”，现由欧盟外交政策负责人提交各有关国家。各方是否会接受这一文本？
与维也纳爱乐共度新年

与维也纳爱乐共度新年 01.01.2022

维也纳爱乐的新年音乐会享誉全球。今年是由巴伦博伊姆担任指挥，而且在严格防疫措施下，开放观众进入金色大厅现场观看演出。
媒体：美中情局驻维也纳情报站联络官被解职 

媒体：美中情局驻维也纳情报站联络官被解职  24.09.2021

美国媒体报道称，专事搜集海外情报的美国中央情报局解雇了其维也纳情报站联络官，原因是，该官员未认真对待神秘的“哈瓦那综合症”案件。 
白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅飞往维也纳 

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅飞往维也纳  04.08.2021

白俄罗斯短跑运动员齐玛努斯卡娅公开批评教练后担心回国安全，获得波兰人道主义签证，预计飞往华沙，却在最后一刻改道前往维也纳。
谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法

谈判紧要关头 伊朗议会指控总统鲁哈尼违法 11.04.2021

伊朗国内的政治斗争近期日趋激烈。伊朗伊斯兰议会日前指责温和派总统鲁哈尼“蔑视法律”。外界猜测，这与正在维也纳举行的新一轮伊朗核问题谈判有关。伊朗即将举行的总统大选也是重要因素。
伊朗与世界大国就重启核协议进行「建设性」会谈

伊朗与世界大国就重启核协议进行「建设性」会谈 07.04.2021

伊朗与德国丶中国丶法国丶英国和俄罗斯等国周二在维也纳举行「建设性」的会谈，讨论如何恢复伊朗核协议。作为中间人的欧盟预期，未来将经历一段「複杂的过程」。
维也纳讨论 “希特勒阳台” 开放问题 

维也纳讨论 “希特勒阳台” 开放问题  28.03.2021

奥地利历史之家希望向博物馆客人开放维也纳霍夫堡宫阳台，重新定义希特勒宣布奥地利“并入”德意志帝国的这一地点。
为什么驱逐德国600多名极端伊斯兰分子这么难？

为什么驱逐德国600多名极端伊斯兰分子这么难？ 08.11.2020

极端伊斯兰分子究竟有多危险，最近在维也纳和法国发生的恐袭案件都再次充分显现。德国安全部门统计的德国境内的极端伊斯兰危险分子为627人。而想把这些危险分子驱逐出境也是困难重重。
7张图看一周大事

7张图看一周大事 07.11.2020

2020年11月第一周，美国大选是当仁不让的主题。但紧追选情的你，还错过了哪些重要的事情呢？德国之声为你一一梳理。
维也纳恐袭发生前：警讯未被重视？

维也纳恐袭发生前：警讯未被重视？ 05.11.2020

有迹象显示，在维也纳恐怖袭击发生之前，奥地利当局就被告知潜在的危险。斯洛伐克提供了重要的信息。现在，在野党要求澄清此事。
维也纳恐袭：伊斯兰国声称负责 警拘14人

维也纳恐袭：伊斯兰国声称负责 警拘14人 04.11.2020

奥地利维也纳恐袭案造成5死22伤，死者包括一名德国人及一名奥籍华人。极端组织伊斯兰国（ISIS）承认责任，英国则提高全国恐袭警戒级别。

维也纳恐袭： 嫌犯身份曝光 不排除有共犯 03.11.2020

奥地利首都维也纳周一晚间恐袭事件造成多人死伤。奥地利总理库尔茨称，这是一起“令人憎恶的恐怖袭击”。该国内政部长表示不排除有其他共犯。奥地利政府宣布为袭击遇难者悼念三天。

维也纳恐袭：枪手身份确定 华人一死一伤

维也纳恐袭：枪手身份确定 华人一死一伤 03.11.2020

四人遇害，多人受伤，六个作案地点：11月2日，奥地利首都维也纳遭遇血腥袭击。被击毙的枪手是恐怖组织“伊斯兰国”的支持者。奥地利总理库尔茨称这是“令人作呕的恐怖袭击”。据中国官方通报，袭击中也有华人遇难。

奥地利恐袭3死多伤　一名共犯仍在逃

奥地利恐袭3死多伤　一名共犯仍在逃 03.11.2020

奥地利首都维也纳市区11月2日晚间传出恐怖攻击事件，虽已经有一名嫌犯被警方击毙，但仍至少有一名共犯在逃。奥地利政府劝人民不要外出，也宣布学校在11月3日停课一天。
芭蕾是“残酷的艺术”？从柏林舞校风波说起

芭蕾是“残酷的艺术”？从柏林舞校风波说起 13.09.2020

柏林国立芭蕾舞学校丑闻曝光后，调查委员会目前提交了一份报告，称这所精英学校将不会再有"恐惧气氛 "。
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